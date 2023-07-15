أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية، حديثاً، عن تفاصيل صفقتها للاستحواذ على حصة من شركة حكومية تملك عدداً من الفنادق التاريخية تملكها الحكومة المصرية.

وقالت شركة مجموعة طلعت مصطفى في بيان يوم الأربعاء الماضي إنها قدمت من خلال الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية أيكون (ICON)، الذراع الفندقي، عرضاً للاستحواذ على حصة مؤثرة في الملكية وحقوق الإدارة لعدد من الفنادق الفريدة في القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان.

وأضاف البيان “يسر مجموعة طلعت مصطفى القابضة أن تعلن أن الذراع الفندقي الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية أيكون قد قدمت عرضا للاستحواذ على حصة مؤثرة في ملكية وحقوق الإدارة لمحفظة فريدة لعدد من الفنادق في القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان وهي: فندق سوفيتيل أولد كتراكت أسوان، ومنتجع موفينيبيك أسوان، وفندق سوفيتيل وينتر بالاس الأقصر، وفندق شتايجنبرجر التحرير، وشتايجنبرجر سيسل الإسكندرية، وفندق ماريوت مينا هاوس وفندق ماريوت القاهرة، وكازينو عمر الخيام، وهذه الفنادق مملوكة حالياً للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق إيجوث (الحكومية)”.

وتهدف أيكون، بحسب البيان، “إلى تطوير وتحديث المحفظة الجديدة لتتماشى مع أنشطتها القائمة في مجال المشروعات الفندقية الحالية وبغرض خلق قيمة لمساهميها من خلال الاستحواذ وسينتج عن عملية الاستحواذ عند إتمامها وصول محفظة أيكون إلى إجمالي 15 فندقا، بإجمالي قاعدة للغرف الفندقية لشركة أيكون لما يزيد على 5 آلاف غرفة متضمنة المشروعات قيد الإنشاء والتطوير، كما ستساهم عملية الاستحواذ في تحقيق إيرادات مستقبلية بالعملة الصعبة، وبما يتفق مع استراتيجية المجموعة من تعظيم أنشطة الدخل المتكرر للشركة”.

وقال البيان “إن الهدف من هذا الاستحواذ هو عملية تطوير وتحديث لهذه الفنادق بغرض رفع كفاءتها التشغيلية إلى مستويات أعلى، مما سيمكنها من اجتذاب نوعية أعلى من السياحة الوافدة لمصر، والذي سينعكس بدوره على زيادة وتعظيم العوائد السياحية من هذه الفنادق من خلال زيادة أسعار بيع الغرف بها، مقارنة بمستويات الأسعار الحالية بهذه الفنادق، هذا بالإضافة إلى أن عملية الاستحواذ تتسق مع سياسة الحكومة بتعزيز دور القطاع الخاص في مصر”.

وعينت طلعت مصطفى المجموعة المالية هيرميس كمستشار مالي لهذه العملية، موضحة أنها ستكشف عن مزيد من التفاصيل عند الانتهاء من التوقيع النهائي.

طرح 32 شركة حكومية

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ومجموعة من الوزراء، خلال مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء الماضي، عن تفاصيل عقود صفقات أبرمتها الحكومة مع مستثمرين بقيمة 1.9 مليار دولار ضمن برنامج طروحات حكومية – يتضمن 32 شركة – أعلنت عنه مصر في وقت سابق هذا العام كأحد الحلول لزيادة حصيلتها الدولارية ومواجهة أزمة اقتصادية وشح في الدولار تسببت فيها التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية.

وتضمنت الصفقات بيع حصة 37 بالمئة من شركة مصرية حكومية مالكة لعدد من الفنادق عن طريق زيادة رأس المال لتحالف يضم شركة تابعة لمجموعة طلعت مصطفى بقيمة 700 مليون دولار.