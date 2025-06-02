طلب هائل يسّرع عودة شركات الطيران لإطلاق رحلاتها إلى دمشق

ساهم الطلب الهائل على السفر إلى سوريا بعد رفع العقوبات الاقتصادية، في عودة أو إطلاق رحلات لعدة شركات طيران إلى دمشق، وذلك بعد فترة من التوقف أو تقليل عدد الرحلات، فيما تراوحت أسعار التذاكر إلى دمشق في موسم العيد بين ألف وألفي دولار.
ومن الشركات التي أطلقت أو استأنفت رحلاتها إلى دمشق:
- الخطوط الجوية القطرية (Qatar Airways): استأنفت رحلاتها إلى دمشق بعد توقف دام لأكثر من عقد.
- الخطوط الجوية التركية (Turkish Airlines): تستأنف رحلاتها إلى دمشق.
- الملكية الأردنية (Royal Jordanian): تستأنف رحلاتها إلى دمشق.
- فلاي دبي (Flydubai): تُسيّر رحلات إلى دمشق وحطت أولى طائراتها أمس.
- طيران ناس (Flynas) السعودي: توسع شبكة رحلاته إلى دمشق مؤخرًا، مع بدء تسيير رحلات بين الرياض ودمشق.
- طيران أديل (Flyadeal) ستبدأ تسيير رحلات إلى سورية في يوليو المقبل
- أجنحة الشام للطيران (Cham Wings Airlines): شركة طيران سورية خاصة، تُسيّر رحلات إلى عدة وجهات بما في ذلك دمشق.
- السورية للطيران (Syrian Air): الناقل الوطني السوري، يُسيّر رحلات إلى دمشق.
- بدر للطيران (Badr Airlines): وهي شركة سودانية أصبحت تُسيّر رحلات إلى دمشق.
- فلاي أربيل (FlyErbil): تُسيّر رحلات إلى دمشق.
- دان إير (Dan Air) الرومانية: أعلنت عن بدء تسيير رحلات منتظمة إلى دمشق، لتكون بذلك أول شركة طيران من الاتحاد الأوروبي تُسيّر رحلات جوية إلى سوريا بعد سقوط النظام السابق.
- AJet (أطلس جيت سابقاً): تُسيّر رحلات إلى دمشق.
- الخطوط الجوية الكويتية (Kuwait Airways).
- طيران الخليج (Gulf Air).
- مصر للطيران (EgyptAir).
- اير كايرو (Air Cairo).
- أعلنت طيران الإمارات عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق، اعتبارًا من 16 يوليو 2025، وذلك بعد تعليق عملياتها منذ عام 2012.
يأتي ذلك في وقت أكد فيه الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” في بيان صدر الإثنين أن منطقة الشرق الأوسط، التي تضم شركات كبرى مثل “طيران الإمارات” و”الخطوط الجوية القطرية”، ستسجل أعلى ربح لكل راكب وربح صافي بزيادة من 8.7%، وفقاً لتقديرات الاتحاد، رغم أن الطاقة الاستيعابية هناك تتأثر بتأخر تسليم الطائرات.
رحلات غير مباشرة والسفر براً
بعض شركات الطيران قد تُسيّر رحلات مباشرة، بينما قد تُسيّر شركات أخرى بأسعار أرخص رحلات ترانزيت عبر مطارات أخرى غالبا ما تكون في البلد الأصلي لشركة الطيران. يأتي ذلك في وقت يتاح فيه السفر إلى سوريا من السعودية مروراً بالأردن بعد استكمال الطلب من القنصلية السورية ثم من القنصلية السعودية بحسب ما ذكره مدير العلاقات العامة في وزارة الاعلام السورية علي الرفاعي، الذي يؤكد أن بإمكان السوريين الراغبين السفر برا التقدم للسفارة السورية بطلبات طلب تأشيرة المرور ومن ثم تحويلهم الى السفارة السعودية في اي دولة خليجية لاستكمال الاجراءات.