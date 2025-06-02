طلب هائل يسّرع عودة شركات الطيران لإطلاق رحلاتها إلى دمشق

ساهم الطلب الهائل على السفر إلى سوريا بعد رفع العقوبات الاقتصادية، في عودة أو إطلاق رحلات لعدة شركات طيران إلى دمشق، وذلك بعد فترة من التوقف أو تقليل عدد الرحلات، فيما تراوحت أسعار التذاكر إلى دمشق في موسم العيد بين ألف وألفي دولار.

ومن الشركات التي أطلقت أو استأنفت رحلاتها إلى دمشق:

يأتي ذلك في وقت أكد فيه الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” في بيان صدر الإثنين أن منطقة الشرق الأوسط، التي تضم شركات كبرى مثل “طيران الإمارات” و”الخطوط الجوية القطرية”، ستسجل أعلى ربح لكل راكب وربح صافي بزيادة من 8.7%، وفقاً لتقديرات الاتحاد، رغم أن الطاقة الاستيعابية هناك تتأثر بتأخر تسليم الطائرات.

رحلات غير مباشرة والسفر براً

بعض شركات الطيران قد تُسيّر رحلات مباشرة، بينما قد تُسيّر شركات أخرى بأسعار أرخص رحلات ترانزيت عبر مطارات أخرى غالبا ما تكون في البلد الأصلي لشركة الطيران. يأتي ذلك في وقت يتاح فيه السفر إلى سوريا من السعودية مروراً بالأردن بعد استكمال الطلب من القنصلية السورية ثم من القنصلية السعودية بحسب ما ذكره مدير العلاقات العامة في وزارة الاعلام السورية علي الرفاعي، الذي يؤكد أن بإمكان السوريين الراغبين السفر برا التقدم للسفارة السورية بطلبات طلب تأشيرة المرور ومن ثم تحويلهم الى السفارة السعودية في اي دولة خليجية لاستكمال الاجراءات.