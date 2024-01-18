شركة طيران هندية تطلب شراء 150 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس

أعلنت شركة “أكاسا اير” (ِAkasa Air) الهندية الخميس أنها قدمت طلبًا لشراء 150 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس.

ويشمل الطلب شراء طائرات من طرازي 737 ماكس 10 و737 ماكس 8-200.

ووصف الرئيس التنفيذي للشركة الهندية فيناي دوبي الطلب بأنه “تاريخي”، مؤكداً أن شركة “أكاسا اير” تسعى من خلال طلب الشراء، إلى أن تصبح “واحدة من أفضل 30 شركة طيران في العالم”.

وكانت الشركة طلبت شراء 76 طائرة “بوينغ” منذ العام 2021.

وباتت “أكاسا اير” أول شركة هندية تطلب بشكل مؤكد أكثر من 200 طائرة في 17 شهراً.

ويشكل هذا الطلب خبراً إيجابياً للشركة الأميركية التي تواجه منذ 11 كانون الثاني/يناير الجاري تحقيقاً رسمياً من الوكالة الأميركية للطيران المدني (إف ايه ايه).

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة “بوينغ” ديف كالهون، إلى أن الشركة تسعى إلى تحديد الخلل في نظام التحقق الخاص بها.

ووقع حادث انفصال باب طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 9 بعيد إقلاعها من مطار بورتلاند الدولي في ولاية أوريغون بشمال غرب الولايات المتحدة متجهة إلى أونتاريو بولاية كاليفورنيا، في الخامس من الشهر الحالي، ما أدى إلى تعليق رحلات الطائرات من هذا الطراز.

وانفصل الباب الأيسر لطائرة ألاسكا عن المقصورة في منتصف الرحلة، ما تسبب في انخفاض ضغط الطائرة. وعثر عليه الأحد في حديقة مدرسة في بورتلاند في ولاية أوريغون بشمال غرب الولايات المتحدة، وكانت الطائرة أقلعت منها إلى أونتاريو (كاليفورنيا).

وفي أعقاب الحادث، أمرت الوكالة الأميركية للطيران المدني بتعليق استخدام 171 طائرة من طراز 737 ماكس 9 في الولايات المتحدة.

وقالت الوكالة في بيان: “من أجل سلامة الركاب الأميركيين، امرت إدارة الطيران الفيدرالية بإيقاف تحليق الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 9 حتى الانتهاء من عمليات الفحص والصيانة الشاملة ودراسة البيانات التي تم جمعها”.