طلبات تملك العقارات في السعودية تنتهي خلال 30 يوماً

أوضحت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملُّك العقارات “إحكام” في المملكة العربية السعودية، بأنه لم يتبقَّ سوى 30 يوماً على انتهاء فترة استقبال طلبات تملُّك العقارات، التي تنتهي بتاريخ 5 / 5 / 1444هـ.

وبينت أنها تعمل بشكلٍ حثيثٍ على دراسة طلبات تملُّك العقارات، والتأكد من استيفائها للشروط والمتطلبات المعتمدة مع الجهات الحكومية الأخرى.

وأشارت “إحكام” إلى أنَّه يشترط في جميع طلبات التملُّك أن يكون العقار محل الطلب قد أحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي، وأن يقدم الطلب قبل تاريخ 5/5/ 1444هـ، وألَّا يكون العقار ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، إضافةً إلى تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب، وأنَّ اللجان لن تنظر في أي طلب تملُّك عقار سبق الفصل فيه بحكمٍ مكتسبٍ للصفة النهائية، أو يقع ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والأنظمة والقرارات، أو يتعارض مع التنظيم أو التخطيط، أو أيّ من المشروعات التنموية الأخرى، وذلك وفقاً لقواعد و آلية عمل لجان النظر في طلبات تملُّك العقارات.

وأتاحت الأمانة العامة العديد من قنوات التواصل مع المستفيدين حرصًا على خدمتهم، وتقديم الإيضاحات المتعلقة بشروط وآلية التقديم، والوثائق والمستندات المطلوبة، إضافةً إلى الرد على جميع الاستفسارات، وتلقي الملاحظات، من خلال مركز التواصل الموحد على الرقم (920035544)، وحساب “إحكام” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر @Ehkaam_sa، وكذلك البريد الإلكتروني: info@ehkaam.sa

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