بلدية الشارقة تتلقّى طلبات تصاريح بيع الأطعمة لغير المسلمين

أعلنت بلدية مدينة الشارقة، بدء إصدار تصاريح مزاولة العمل وعرض الأطعمة خلال ساعات النهار في رمضان، لمواقع تحضير الأطعمة وعرضها للبيع للجاليات غير المسلمة، بما فيها المواقع بالمراكز التجارية، وتصاريح عرض الأطعمة أمام المحال، قبل موعد الإفطار للمطاعم والكافتيريات ومحال الحلويات ومخابز الرقاق.

وفي هذا السياق أوضح عادل عمر سالم، مدير الصحة العامة والمختبرات المركزية بالوكالة، أن البلدية بدأت استقبال طلبات الراغبين في إصدار هذه التصاريح، وخصصت مكتب قسم الرقابة الغذائية بإدارة شؤون الضواحي في المنطقة الصناعية 5، لاستقبال الطلبات وسداد الرسوم اللازمة، حيث وفرت الأدوات وكوادر العمل لإصدار التصاريح للمتعاملين وتقديم الخدمة خلال وقت قصير.



وأكد البدء بتلقي طلبات التصاريح، والسماح لهذه المنشآت بممارسة نشاطها وفقاً لمجموعة من الضوابط التي حددتها البلدية، وهي تقديم الأطعمة خارج الموقع فقط، ولا يُسمح باستقبال الزبائن في صالة تقديم الطعام. كما يُسمح بتحضير الأطعمة وطهوها داخل المطابخ فقط.

وأفاد بأن عرض الأطعمة خارج المحال يأتي وفقاً لمجموعة من الشروط والضوابط الصحية تشمل عرض الطعام على الرصيف الأمامي للموقع مباشرة، بشرط ألا يكون ترابياً، وعرض الأطعمة بصندوق زجاجي محكم الإغلاق له باب جرّار أو مفصلي (لا يقل ارتفاعه عن 100 سم)، ووضعها في أوانٍ معدنية غير قابلة للصدأ، وتغطيتها بأوراق من الألمونيوم أو البلاستيك الشفاف (ذي درجة غذائية)، واستخدام مواد تعبئة ذات درجة غذائية، وحفظ الأطعمة في درجة حرارة مناسبة غير مبردة أو مجمدة، وأن تكون الأطعمة المعروضة مجهزة بالمنشأة وتتناسب مع نشاطها المصرح به.

ولفت إلى أن البلدية ستتابع عبر فرق التفتيش التابعة لقسم الرقابة الغذائية جميع المواقع والمنشآت الغذائية، للتأكد من التزامها بهذه الضوابط وإصدار التصاريح اللازمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق غير الملتزمين، بحسب لائحة الجزاءات المعتمدة، حيث خصصت البلدية فريقاً للتأكد من التزام هذه المنشآت.