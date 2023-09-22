ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار عربيةدولمجتمع

السفارة السورية في الإمارات.. إعادة فتح تقديم طلبات تجديد جوازات السفر

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان
جوازات السفر السورية

نشرت السفارة السورية في الإمارات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بيانا قالت فيه أنه إبتدءا من يوم الاثنين القادم 25/9/2023 سيتم استلام طلبات تجديد جوازات السفر العادية.

وأضاف البيان: يجب على الموطنين السوريين الراغبين في تجديد جوازات السفر وفقاً للنظام الجديد التقيد بالشروط التالية:

  • أن تكون الصورة حديثة وملائمة لجوازات السفر، دون أي تعديل عليها.
  • الحضور شخصيا لوضع البصمة الالكترونية، وحضور ولي الأمر لمن هم دون الـ 15 عاما.
  • ارفاق صورة عن الهوية السورية أو اخراج القيد المدني الفردي أو العائلي مدون عليهم الرقم الوطني، ومن ضمنهم حديثي الولادة “شرط أساسي”.
  • ارفاق جواز السفر القديم.

وأفادت السفارة أن جميع طلبات تجديد الجوازات التي تم تقديمها من بداية هذا العام ولغاية 31/8/2023، تتم حاليا طباعتها في القطر وستقوم السفارة بتسليمها لأصحاب العلاقة فور وصولها.

السفارة السورية.. أزمة الجوازات انتهت و 8000 جواز سفر جاهز للتسليم
إيقاف إصدار جوازات سفر السوريين وتجديدها في الإمارات
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا