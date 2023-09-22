السفارة السورية في الإمارات.. إعادة فتح تقديم طلبات تجديد جوازات السفر

نشرت السفارة السورية في الإمارات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بيانا قالت فيه أنه إبتدءا من يوم الاثنين القادم 25/9/2023 سيتم استلام طلبات تجديد جوازات السفر العادية.

وأضاف البيان: يجب على الموطنين السوريين الراغبين في تجديد جوازات السفر وفقاً للنظام الجديد التقيد بالشروط التالية:

أن تكون الصورة حديثة وملائمة لجوازات السفر، دون أي تعديل عليها.

الحضور شخصيا لوضع البصمة الالكترونية، وحضور ولي الأمر لمن هم دون الـ 15 عاما.

ارفاق صورة عن الهوية السورية أو اخراج القيد المدني الفردي أو العائلي مدون عليهم الرقم الوطني، ومن ضمنهم حديثي الولادة “شرط أساسي”.

ارفاق جواز السفر القديم.

وأفادت السفارة أن جميع طلبات تجديد الجوازات التي تم تقديمها من بداية هذا العام ولغاية 31/8/2023، تتم حاليا طباعتها في القطر وستقوم السفارة بتسليمها لأصحاب العلاقة فور وصولها.