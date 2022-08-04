طلاب سعوديون يصنعون سيارة للطرق الوعرة

دشّنت جامعة طيبة ممثلة في كلية الهندسة مشروع تصميم وتصنيع سيارة للطرق الوعرة، كأحد مشاريع التخرج لطلاب قسم الهندسة الميكانيكية في كلية الهندسة بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني، ووكلاء الجامعة.

وأكد عميد كلية الهندسة الدكتور عمر الرويثي أنه تم تصميم وتصنيع بعض الأجزاء للسيارة، وتجميع البعض الأخر في ورش التصنيع بالكلية من قبل الطلاب وفق مواصفات وشروط حددتها جمعية مهندسي المركبات.

وأفاد الرويثي أن سيارة الطرق الوعرة التي صنعها الطلاب ستشارك في المسابقة العالمية BAJA SAE وهى مسابقة تعقد سنوياً في الولايات المتحدة بين طلاب الهندسة على مستوى العالم بتنظيم منظمة السيارات العالمية في تصميم وتصنيع سيارات سباقات الطرق الوعرة، حيث يدخل اختبارات المسابقة فريق كل جامعة من كبرى الجامعات بسيارة من تصميمه وتصنيعه، مشيراً إلى أن الفريق الطلابي بكلية الهندسة يحضرون للمشاركة في هذه المسابقة، ممثلين للجامعة والوطن.

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