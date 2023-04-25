. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

طلاب الرياض يستأنفون دوامهم بالتوقيت الصيفي

يستأنف طلاب وطالبات مدارس الرياض صباح يوم غد الأربعاء الفصل الدراسي الثالث بالتوقيت الصيفي

. .. by . ..
يستأنف طلاب وطالبات مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الفصل الدراسي الثالث بالتوقيت الصيفي

(أريبيان بزنس) – يستأنف أكثر من 1.2 مليون طالب وطالبة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة العاصمة السعودية الرياض بجميع مراحلها التعليمية صباح يوم غدٍ الأربعاء الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي ١٤٤٤هـ بعد تمتعهم بإجازة عيد الفطر المبارك.

وقال المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام إبراهيم الثميري، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إن الطلاب والطالبات يواصلون استكمال الفصل الدراسي الثالث بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث سيعاود العمل بالدوام الصيفي، لتكون بداية الاصطفاف الصباحي الساعة 6:15 صباحاً، فيما ستكون الحصة الأولى الساعة 6:30 صباحاً بدءاً من يوم غدٍ الأربعاء (6 شوال 1444 هـ) الموافق 26 أبريل/نيسان 2023 إلى نهاية العام الدراسي يوم 4 ذو الحجة الموافق 22 يونيو/حزيران 2023.

وبدأت إجازة عيد الفطر المبارك للمعلمين والطلاب في جميع مراحل التعليم العام في المملكة بنهاية دوام يوم الخميس 13 أبريل/نيسان 2023 وتنتهي اليوم الثلاثاء 25 أبريل/نيسان 2023.

ويستمر الفصل الدراسي الثالث لمدة 13 أسبوعاً دراسياً، بما في ذلك أسبوع الاختبارات نهاية الفصل، ويختتم بنهاية دوام الخميس الموافق 22 يونيو/حزيران 2023، الموافق 4 ذي الحجة 1444.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا