طلاب الرياض يستأنفون دوامهم بالتوقيت الصيفي

(أريبيان بزنس) – يستأنف أكثر من 1.2 مليون طالب وطالبة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة العاصمة السعودية الرياض بجميع مراحلها التعليمية صباح يوم غدٍ الأربعاء الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي ١٤٤٤هـ بعد تمتعهم بإجازة عيد الفطر المبارك.

وقال المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام إبراهيم الثميري، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إن الطلاب والطالبات يواصلون استكمال الفصل الدراسي الثالث بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث سيعاود العمل بالدوام الصيفي، لتكون بداية الاصطفاف الصباحي الساعة 6:15 صباحاً، فيما ستكون الحصة الأولى الساعة 6:30 صباحاً بدءاً من يوم غدٍ الأربعاء (6 شوال 1444 هـ) الموافق 26 أبريل/نيسان 2023 إلى نهاية العام الدراسي يوم 4 ذو الحجة الموافق 22 يونيو/حزيران 2023.

وبدأت إجازة عيد الفطر المبارك للمعلمين والطلاب في جميع مراحل التعليم العام في المملكة بنهاية دوام يوم الخميس 13 أبريل/نيسان 2023 وتنتهي اليوم الثلاثاء 25 أبريل/نيسان 2023.

ويستمر الفصل الدراسي الثالث لمدة 13 أسبوعاً دراسياً، بما في ذلك أسبوع الاختبارات نهاية الفصل، ويختتم بنهاية دوام الخميس الموافق 22 يونيو/حزيران 2023، الموافق 4 ذي الحجة 1444.