كشف الباحث في الطقس والمناخ السعودي عبدالعزيز الحصيني عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة.

وقال “الحصيني” في تغريدات عبر تويتر إنه حسب نماذج الطقس متوقع –إن شاء الله-حالة ممطرة على أجزاء من الوسطى والشمالية والغربية والشرقية من الإثنين 22 رجب 1444هـ وتستمر عدة أيام”. كما توقع “أمطار متفاوتة من مكان الى أخر من خفيفة لشبه غزيرة وفرصة هطل ثلجي تسبق برياح مثيرة للغبار والاتربة يسبقها ارتفاع في الحرارة ثم انخفاض ملموس”.

حسب نماذج الطقس متوقع -ان شاء الله-حالة ممطرة على أجزاء من الوسطى والشمالية والغربية والشرقية من الأثنين 22 رجب 1444هـ وتستمر عدة أيام

متوقع امطار متفاوتة من مكان الى أخر من خفيفة لشبه غزيرة و فرصة هطل ثلجي

تسبق برياح مثيرة للغبار والاتربة

يسبقها ارتفاع في الحرارة ثم انخفاض ملموس pic.twitter.com/N0dJeJX8L0 — عبدالعزيز بن محمد الحصيني "المبشر" (@A__alhussaini) February 11, 2023

وكتب أيضاً “يطرأ ارتفاع تدريجي في الحرارة مع بقاء الأجواء باردة في الليل والصباح الباكر على معظم المملكة مع غيوم متفرقة. ورياح من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من وسط وشمال المملكة لا تمنع من التنزه. رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الغربية إلى ان يصرفها الله”.

حسب النماذج متوقع-ان شاء الله

يطرأ ارتفاع تدريجي في الحرارة مع بقاء الاجواء باردة في الليل والصباح الباكر على معظم المملكة مع غيوم متفرقة

ورياح من خفيفةلمتوسطة على أجزاء من وسط وشمال المملكة لا تمنع من التنزه

رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الغربية

الا ان يصرفها الله pic.twitter.com/5NKo9I1LS0 — عبدالعزيز بن محمد الحصيني "المبشر" (@A__alhussaini) February 11, 2023

وقال المركز الوطني للأرصاد السعودية، اليوم الأحد، “بمشيئة الله تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية الجوف وتبوك ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات (جبل اللوز، وعلقان، والظهر) وتكون القصيع على أجزاء من تلك المناطق”.

وأضاف “في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والمنطقة الشرقية كما يستمر تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة”.

وتوقع الحساب الرسمي لطقس العرب رياح نشطة نهار اليوم الأحد على أجزاء من غرب ووسط السعودية، فرص لزخات متفرقة على أجزاء من جنوب غرب المملكة، ويتوقع أن يكون الطقس بارداً في الشمال وبارد نسبي إلى معتدلاً مختلف المناطق، فيما يميل للحرارة على سواحل وسط وجنوب البحر الأحمر. وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط على اجزاء من غرب ووسط وشرق المملكة. بالإضافة إلى فرص لزخات متفرقة على أجزاء من جنوب غرب المملكة.

النشرة الجوية | أجواء باردة نهارًا وشديدة البرودة ليلًا شمال المملكة

شاهد الفيديو من هنا: https://t.co/U0rxKkdEE0 — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) February 11, 2023