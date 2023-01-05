طقس الإمارات المتوقع : الحرارة تتدنى إلى 4 درجات مع عواصف وأمطار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تتدنى درجة الحرارة إلى 4 درجات مئوية في دولة الإمارات العربية المتحدة مع توقع عواصف رعدية وأمطار في أجزاء مختلفة من الدولة.

وقال الدكتور أحمد حبيب من المركز الوطني للأرصاد لصحيفة “الخليج تايمز” اليوم الخميس “ستشهد البلاد انخفاضاً كبيراً في درجة الحرارة على مدار الأيام الثلاثة المقبلة بدءاً من يوم غد، حيث ستبلغ درجة الحرارة حوالي 4 درجات مئوية”.

وأضاف: “من المتوقع أن يكون يوم الأحد 8 يناير يوماً ملبداً بالغيوم خاصة في الأجزاء الشمالية والشرقية من البلاد، وبالتحديد في الفجيرة ودبا. ومن المرجح أن تشهد هذه الأماكن أمطاراً من الصباح حتى الظهر، مع احتمال هطول أمطار خفيفة في النهار أيضاً. كما ستشهد بعض المناطق في العين أمطاراً معتدلة”.

ويضيف قائلاً: نحن بالفعل تحت تأثير منخفض جوي بدأ أول من أمس. وهناك سحب قادمة من الشرق باتجاه منطقتنا، والتي تأتي بشكل رئيسي من المملكة العربية السعودية. وتجمعت بعض السحب فوق منطقتنا، خاصة في اليومين الماضيين. وقد لوحظ هذا الغطاء السحابي بشكل خاص فوق المناطق الساحلية في الشرق وفي بعض الأجزاء الشمالية من الإمارات العربية المتحدة، ومن المرجح أن تؤدي إلى تساقط الأمطار”.

ويتعمق الضغط الجوي المنخفض مصحوباً بكتلة هوائية باردة وسيزداد عدد السحب فوق مناطق متفرقة من البلاد، ما يؤدي إلى هطول الأمطار بكثافة مختلفة مصحوبة ببرق ورعد في بعض الأحيان.

وفي يومي الجمعة والسبت، سيتعمق الضغط المنخفض بشكل أكبر على منطقتنا وستتساقط أمطار متفاوتة الشدة، خاصة في المنطقة الساحلية بما في ذلك جزر الرويس ودلما وبني ياس.

وستنتقل هذه السحب إلى المناطق الساحلية في الشمال، من دبي إلى رأس الخيمة وتتساقط أمطار متفاوتة الشدة، من معتدلة إلى غزيرة أحياناً. كما ستشهد بعض المناطق في شمال رأس الخيمة عواصف رعدية وأمطاراً غزيرة.