أثار مشهد لطفل صغير لا يكاد يتجاوز عمره الـ 10 سنوات، تعاطف المئات من السعوديين على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، لا سيما أن الصغير بدا يكابد ليدفع الدراجة قدماً.

دفع رئيس الهيئة العامة للترفية في السعودية تركي آل الشيخ للتفاعل مع فيديو الطفل.

وقال في تعليق عبر حسابه في منصة X (تويتر سابقا) “لو سمحتم أرجو التواصل مع عائلتهم”، كما نشرته “العربية نت”.

وكان المشهد اللطيف الذي انطلق من أمام روضة ‏أم المؤمنين سودة بنت زمعه، في بريدة بمنطقة القصيم، راج بشكل واسع عبر منصات التواصل في السعودية.

واعتبر العديد من المعلقين أنه على الرغم من الشمس الحارقة والأجواء اللاهبة وخطر المركبات وازدحام الطرق، فإن الطفل ذهب إلى مدرسة أخته، من أجل اصطحابها بعد الانصراف والانتهاء من اليوم الدراسي.

يشار إلى أنه قبل يومين عاد أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة من التعليم العام إلى مدارسهم في المملكة، إضافة إلى 1,360,000 طالب وطالبة من التعليم الجامعي.