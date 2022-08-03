طفرة فنادق في السعودية مع دخول 35884 غرفة السوق العام المقبل

من المقرر أن يتضاعف معدل تشييد الفنادق في المملكة العربية السعودية 3 مرات تقريباً في عام 2023، مع توقع تسليم 50% من 167 مشروعاً خلال العام المقبل.

وسيتم عرض 56% من 63753 غرفة فندقية (أي 35884 غرفة) في المملكة العربية السعودية في قاعدة البيانات على الإنترنت العام المقبل، ارتفاعاً من 9207 غرف فندقية من 24 مشروعاً في 2022، ليعود معدل التسليم إلى 9599 غرفة في 23 مشروعاً في عام 2024 ، بينما يشهد عام 2025 وما بعده انضمام 40 فندقاً آخر على الأقل تمثل 9063 غرفة إلى السوق.

ويبلغ عدد العقارات من الدرجة الأولى أربع نجوم 77 مشروعاً و 30229 غرفة، أي نسبة 46% من الإجمالي، في حين تستأثر فئة الخمس نجوم الفاخرة بنسبة 54% ، أي ما يعادل 90 فندقاً تضم 33524 غرفة.

ويعود جزء كبير من طفرة الفنادق الجديدة إلى المشاريع الفندقية العملاقة في مكة المكرمة، حيث يتم تشييد 27 فندقاً تضم 31957 غرفة ما وضع المدينة المقدسة في المرتبة الثالثة على قائمة أفضل المدن السعودية، ولكنها تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الغرف إذ يبلغ ثلاثة أضعاف الغرف الفندقية في 45 فندقاً في الرياض التي تضم 9302 غرفة فقط.

وتأتي جدة في المرتبة الثانية، حيث تضم 33 مشروعاً توفر 7148 غرفة، في حين أن المركز الرابع في القائمة هو مشروع الوجه على البحر الأحمر الذي يمثل 12 فندقاً تتضمن 4868 غرفة.