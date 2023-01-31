طعن مدونة جزائرية لاستخدام جثتها بتزييف وفاة فتاة عراقية

قبضت السلطات الألمانية على فتاة من أصول عراقية تدعى (شهربان ك) وصديقها (شقير ك) بتهمة قتل فتاة شبيهة لها تدعى خديجة وهي مدونة جمال، من أصول جزائرية، طعناً بأداة حادة في مدينة إنغولشتات.

وذكر موقع صحيفة بيلد االألمانية أن الادعاء الألماني يتهم شهربان (23 عاماً)؛ وهي مدونة جمال أيضاً، بأنها ألقت جثة خديجة (23 عاماً) في سيارتها المرسيدس في حيلة لجعلها تبدو وكأنها هي التي قُتلت في أغسطس/آب 2022.

وكان ضباط الشرطة الألمانية قد تعرفوا في البداية على الجثة، الموجودة في سيارة المرسيدس المتوقفة، على أنها شهربان ك. ولكن الشكوك حول هوية الجثة ازدادت بعد تشريح الجثة وتم التعرف على الضحية التي تبين أنها خديجة ولها نفس الشعر والبشرة الداكنة ل شهربان.

ويعتقد المدعون أن شهربان قتلت خديجة، من مدينة هايلبرون، في محاولة لتزييف وفاتها والاختباء بسبب “نزاع عائلي”.

ويُشتبه في قيام شهربان بإنشاء حسابات مزيفة على موقع إنستغرام لمحاولة مقابلة نساء أخريات يشبهنها، ووقعت خديجة في فخها، حيث بدأت شهربان بالتحدث إلى خديجة عبر الإنترنت عارضة عليها مجموعة من منتجات التجميل، وقادتها إلى غابة في إنغولشتات وطعن شهربان خديجة 50 طعنة بمساعدة صديقها شقير ك (24 عاماً).

وذكرت تقارير أن شهربان ك شوهت وجه خديجة بالسكين لجعل من الصعب على المحققين وعائلتها التعرف عليها، وأن شهربان أخبرت والديها أنها ذاهبة إلى إنغولشتات لمقابلة زوجها السابق، ولكن عندما لم تعد إلى منزلهم في ميونيخ، خرجوا للبحث ووجدوا ما اعتقدوا أنه جثة ابنتهم في مؤخرة سيارتها المرسيدس.

لكن الشرطة حددت في وقت لاحق الجثة على أنها خديجة، وكان المحققون في حيرة من سبب ظهور الضحية مثل شهربان التي كانت تملك السيارة.

وتبين للمحققين بعد أن ألقوا نظرة على وسائل التواصل الاجتماعي أن شهربان كانت تتحدث إلى عشرات النساء اللواتي يشبهنها في الأسبوع الذي سبق الجريمة.

وقالت فيرونيكا جريسير، المدعية العامة في إنغولشتات، لصحيفة بيلد “لقد تم التأكيد على أن المتهمة قد تواصلت مع عديد من النساء عبر إنستغرام قبل الفعل مع فتيات يشبهونها.. يمكن الافتراض أن المشتبه بها أرادت الاختباء بسبب خلافات داخلية مع عائلتها، وتزوير موتها”.

في حين قالت الشرطة إنه في “رحلة العودة، تم استدراج الضحية للخروج من السيارة كما كان مخططاً وقتلت في منطقة حرجية بعدد كبير من الطعنات في الجسم”.

ثم واصل المتهمون رحلتهم إلى إنغولشتات، حيث تم العثور على الجثة مساء يوم 16 أغسطس/آب 2022 حيث تم العثور عليها ملقاة في السيارة.

وقال متحدث آخر باسم الشرطة “لم يتم العثور على سلاح الجريمة بعد، لكن عبء الإثبات هائل. قتلت الضحية بأكثر من 50 طعنة وأصيب وجهها بجروح بالغة. كان ذلك وحشياً إلى أقصى حد.. لقد كانت حالة استثنائية تتطلب كل مهارات المحققين. ليس لدينا حالة مثل هذه كل يوم، خاصة مع مثل هذا التطور المذهل. في اليوم الذي وجدنا فيه الجثة، لم نتوقع أن تتطور على هذا النحو”.

وقبضت الشرطة على شهربان ك وشقير ك، يوم الجمعة الماضي، وسيواجهان السجن مدى الحياة في حال أدينا بالقتل.