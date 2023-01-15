أوقفت الشرطة امرأة أمريكية بتهمة طعن فتاة بالرأس وهي طالبة جامعة انديانا من أصول أسيوية كانت في حافلة حين هاجمتها امرأة تبلغ من العمر 56 عاما بحسب أسوشيتد برس.

اتُهمت امرأة تبلغ من العمر 56 عامًا بعد أن طُعنت فتاة طالب في جامعة إنديانا تبلغ من العمر 18 عامًا بشكل متكرر في رأسها في حافلة عامة في هجوم تقول الجامعة إنه بسبب أن ملامح وجه الضحية تبدو آسيوية.

وقالت شرطة بلومنجتون في بيان إن الضحية أبلغت المحققين أنها كانت تقف وتنتظر فتح أبواب الخروج في حافلة بلومنجتون ترانزيت بعد ظهر الأربعاء عندما بدأت راكبة بضربها على رأسها. أظهرت لقطات مراقبة الحافلات عدم وجود تفاعل بين المرأتين قبل الهجوم. وتتبع شاهد كان يستقل الحافلة المرأة واتصل بالشرطة ، التي اعتقلت المعتدية لاحقًا واسمها بيلي آر ديفيز من بلومنجتون. ووفقًا لسجلات المحكمة ، وجهت إلى ديفيس تهمة الشروع في القتل والاعتداء بالضرب المبرح. تم علاج الضحية في المستشفى من عدة طعنات، و لم يتم الكشف عن اسمها. وأظهرت وثائق المحكمة أن ديفيس قالت إن الضحية استُهدفت بسبب عرقها ، بحسب قناة تلفزيونية WNDU-TV ذكرت أن ديفيس أخبرت الشرطة أنها طعنت المرأة عدة مرات في رأسها بسكين قابل للطي ، لأنه “لن يكون هناك شخص واحد يفجر بلدنا”. لم تذكر السجلات محاميًا يمثل ديفيس.

تصاعد وتيرة الاعتداءات ضد الأسيويين وذوي الأصول الأسيوية

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفاع هائل في الاعتداءات ضد ذوي الأصول الآسيوية وارتفعت حدة الاعتداءات ضد الآسيويين وذوي الأصول الأسيوية بمعدل 54 بالمئة العام الماضي.

وتتصاعد الاعتداءات ضد ذوي الأصول الآسيوية في الولايات المتحدة الأمريكية، وبين مارس 2020 ومارس 2022 ، تم الإبلاغ عن أكثر من 11400 حادثة كراهية واعتداء ضد الأمريكيين الآسيويين.

تتواصل حدة الاعتداءات اللفظية والجسدية على حدّ سواء، ضدّ الآسيويين والمنحدرين من أصل آسيوي في الغرب وفي الولايات المتحدة تحديدا منذ جائحة كوفيد 19.

في 8 مايو/أيار 2020، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “الوباء أطلق طوفانا من مشاعر الحقد وكراهية الأجانب، ولوم الغير، وبث الرعب في الناس” وحث الحكومات على أن “نُبادر إلى تعزيز مناعة مجتمعاتنا من فيروس الكراهية”.