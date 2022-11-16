طعام ودواء.. الزهور كما لم تعرفها في تجربة تونسية فريدة

عبد السلام الهيرشي – تونس – أريبيان بزنس

أصبح للزهور اليوم استعمالات أخرى، كأن تكون طبقا شهيا مرتفع الثمن في مطاعم باريس لما لها من قيمة غذائية كبيرة.

تلك كانت الفكرة التي دفعت التونسية سونيا الأبيضي صاحبة مشروع الزهور المعدة للاستهلاك الغذائي لبعث مشروع فلاحي متخصص في إنتاج الزهور وتصديرها إلى أوروبا.

تقول سونيا في تصريح لـ”أريبيان بيزنس” إنها بدأت مشروعها في سنة 2018 في مدينة طبرقة شمال غرب تونس :

“بدأ المشروع بحوالي 5 أنواع من الزهور، اليوم وبعد حوالي 4 سنوات أصبح لدي أكثر من 20 نوعا من الزهور المعدة للاستهلاك الغذائي، هناك أنواع من الزهور أقوم بزراعتها بالاعتماد على بذور مستوردة من إحدى الدول الأوروبية وهناك أنواع تونسية أصيلة”.

أنواع الزهور المعدة للاستهلاك الغذائي

تعتمد صاحبة المشروع التونسية سونيا الأبيض على عدد كبير من أنواع الزهور من بينها:

• ملكة الزهور المعدة للاستهلاك الغذائي الكابوسين (أبو خنجر): يقترب مذاق زهرة الكابوسين من مذاق الفجل، وتحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي.

• زهرة الثالوث : تمتلك زهرة الثالوث مذاقا يميل لمذاق السكر وتستعمل في صناعة المرطبات وهي من البنفسجيات، وتعتبر في أوروبا رمزا للذكرى.

• زهرة البنفسج : تعتبر زهرة البنفسج علاجا فعالا ضد نزلات البرد إضافة إلى أن مذاقها محبذ جدا في السلطة وفي الحلويات أيضا.

• زهرة الأقحوان : يستعملها الأوروبيون في الجنائز، في حين تستعمل في آسيا تعبيرا عن السعادة، وهي زهرة مضادة للبكتيريا والالتهابات والتشنج وملطف للحمى.

• زهرة قرنفل الشعراء : لديها مذاق سكري وتتماشى مع جميع أنواع الحلويات.

متعة وفيتامينات ودواء

تقول سونيا إن هناك ثلاثة أسباب رئيسية دفعتها لاختيار هذا النوع من المشاريع:

الزهور المعدة للاستهلاك الغذائي تحتوي على كمٍّ هائل من الفيتامينات لا نجدها في الكثير من الغلال، فزهرة الكابوسين (أبو خنجر) مثلا كان القدماء يستعملونها كمضاد حيوي، وتحتوي على كمية هائلة من فيتامين سي. تستعمل الزهور المعدة للاستهلاك الغذائي اليوم من قبل شركات الأدوية في صناعة المضادات الحيوية واليوم أصبح مشروعها قادرا على تزويد بعض مصانع الأدوية التونسية بالكميات التي يحتاجونها. تعتمد عملية الأكل على الذوق، ويوفر طبق الزهور المعد للاستهلاك الغذائي نسبة من الجمال بالنظر إلى مكوناته والألوان التي يحتويها، ويجعل من الأكل عملية ممتعة.

الزهور قديما وحديثا

قديما استخدم الإغريق والرومان أزهارا، مثل زهرة لسان الثور وشجيرات الورد في حياتهم اليومية، ولا يزال في الريف يحتفظ الناس بتقاليد وثقافة جمع وتحضير واستهلاك النباتات البرية (كلها أو جزء منها).

في الوقت الحاضر، نستهلك الزهور دون أن ندرك ذلك، وبعضها ناكله مثل زهور الخرشوف والقرنبيط والبروكلي والتين، وبعضها نستخدمه كتوابل مثل الزعفران، وهو الخلاصة المجففة لزهور الزعفران والزعتر وإكليل الجبل (الأوراق والزهور المجففة).

نحن نستهلك الأزهار بشكل مباشر أو غير مباشر لما لها من قيمة غذائية عالية وهو ما يدفعنا إلى التفكير في تثمينها في المستقبل.