السعودية: طريقة استخراج تصريح العمرة عبر تطبيق نسك

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الجمعة، عن طريقة استخراج تصريح العمرة وذلك عن طريق تطبيق نسك الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر موقع تويتر، مساء اليوم الجمعة، أنه “بخطواتٍ بسيطة عبر تطبيق نسك، يمكنك الحصول على تصريح العمرة“.

بخطواتٍ بسيطة عبر تطبيق نسك، يمكنك الحصول على تصريح العمرة.#في_القلب_يا_مكة pic.twitter.com/1i7O5nblRp — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) July 21, 2023

ونشرت رسماً توضيحياً أوضحت فيه طريقة الحصول على تصريح العمرة وهو كالتالي:

تسجيل الدخول / إنشاء حساب عبر “مستخدم جديد”

الذهاب إلى “خدمات المسجد الحرام

اختيار “أداء عمرة”

تحديد الأفراد

تحديد التاريخ

اختيار الفترة (الوقت)

قراءة التعليمات وقبولها

الضغط على “استمرار”

نبارك لك صدور التصريح

يمكنك أيضاً استخراج تصريح الصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي”.

شروط العمرة

حددت وزارة الحج والعمرة أهم الشروط التي يتوجب تحقيقها لمنع التصاريح اللازمة، وقالت عبر حساب خدمة المستفيدين في تويتر “لأداء العمرة يجب إصدار التصريح من تطبيق نسك أو تطبيق توكلنا، بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا”.

بدء موسم العمرة للعام 1445 هـ

أتاحت وزارة الحج والعمرة لحاملي تأشيرة العمرة القدوم ابتداءً من غُرّة محرم 1445هـ (يوم الأربعاء الماضي 19 يوليو/تموز 2023).

وأوضحت أن “صلاحية التأشيرة: 3 أشهر من تاريخ إصدارها على أن تنتهي بحد أقصى في 15 ذي القعدة من كل عام هجري، بموجب التنسيق مع وزارة الخارجية السعودية”.

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت في أواخر مايو/أيار الماضي أن آخر موعد للعمرة للعام الهجري 1444 هـ وإصدار التصاريح لأدائها هو يوم 15 ذو القعدة الموافق 4 يونيو/حزيران 2023، قبل أن تعلن عن بدء موسم العمرة الجديد للعام 1445 هـ في غرة محرم 1445 هـ.

تطبيق نسك

يعد تطبيق نُسُك أحد التطبيقات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة للتمكين من إصدار التصاريح اللازمة لأداء مناسك العمرة، بالإضافة إلى زيارة الروضة الشريفة، وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية.

ويهدف ذلك لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة، مع تحقيق الضوابط التنظيمية بالتكامل مع تطبيق توكلنا، للتحقق من سلامة الحالة الصحية للمتقدم على التصريح.

دعوة أصدقائهم لأداء العمرة

كشفت وزارة الحج والعمرة، يوم الأربعاء الماضي، عم مزايا تأشيرة الزيارة الشخصية، التي تمكّن المواطنين من دعوة أصدقائهم إلى السعودية لأداء العمرة.

وأكدت الوزارة عبر تويتر أن المواطنين السعوديين بإمكانهم دعوة أصدقائهم إلى المملكة لأداء العمرة عبر “تأشيرة الزيارة الشخصية”.

وأوضحت أربع مزايا للتأشيرة هي “إصدارها لسفرة واحدة أو عدة سفرات، وأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، والرحلات السياحية لكافة مناطق ومدن السعودية، وزيارة المواقع التاريخية والوجهات الإثرائية في مختلف مدن المملكة”.

وأضافت أن التأشيرة تنقسم إلى نوعين؛ إذ تمتد صلاحية التأشيرة الشخصية ذات السفرة الواحدة” إلى 90 يوماً بمدة إقامة 90 يوماً.. بينما تمتد صلاحية “التأشيرة الشخصية متعددة السفرات إلى 365 يوماً بمدة إقامة 90 يوماً.

ويمكن التقديم على التأشيرة الشخصية عبر منصة التأشيرات بوزارة الخارجية السعودية.