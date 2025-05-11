طرق دبي تخفض زمن الرحلة 60 دقيقة عبر محور الشندغة بمكاسب بنحو 45 مليار درهم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن افتتاح جميع مراحل مشروع تطوير محور الشندغة، الذي يمتد على طول 13 كيلومتراً ويشمل تطوير 15 تقاطعاً رئيسياً، بما في ذلك إنشاء جسور وأنفاق بطول إجمالي 18 كيلومتراً. وبافتتاح الجسر الخامس والأخير ضمن مشروع تطوير تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع الميناء، تكون الهيئة قد أكملت هذا المشروع الضخم في منطقة بر دبي.

• محور الشندغة أكبر مشروع طرق تنفذه الهيئة يشمل تنفيذ جسور وأنفاق بطول 18 كم ويخدم مليون نسمة

• المراحل المنجزة من مشروع تطوير محور الشندغة توفر انسيابية الحركة المرورية من جسر القرهود إلى جسر انفينيتي والعكس

• تطوير المحور يسهم عند اكتمال جميع مراحله في خفض زمن الرحلة من 104 دقائق إلى 16 دقيقة • زيادة الطاقة الاستيعابية للمحور من 6400 مركبة في الساعة إلى 24000 مركبة.

يواكب المشروع التنمية العمرانية والسكانية المتزايدة في المنطقة وخدمة مناطق ديرة وبر دبي والمشاريع التطويرية الكبرى مثل جزر دبي وواجهة ديرة البحرية ومدينة دبي الملاحية وميناء راشد. ويقدر عدد السكان المستفيدين من هذا التطوير بنحو مليون نسمة.

وقد ساهمت المراحل المنجزة بالفعل في تقليل زمن الرحلة بشكل كبير. فعلى سبيل المثال، انخفض زمن الرحلة من جسر القرهود باتجاه ميناء راشد إلى سوق الواجهة البحرية، والعكس، من 80 دقيقة إلى 12 دقيقة. كما أصبحت الحركة المرورية من شارع جميرا باتجاه جسر إنفينيتي تستغرق 5 دقائق فقط، وبالمثل من جسر إنفينيتي باتجاه شارع الميناء وصولاً إلى شارع الوصل.

يهدف المشروع بشكل عام إلى توفير حركة مرورية حرة على طول محور الشندغة، ورفع الطاقة الاستيعابية من 6400 مركبة في الساعة إلى 24000 مركبة في الساعة، وتقليل زمن الرحلة الإجمالي على المحور من 104 دقائق إلى 16 دقيقة بحلول عام 2030. بالإضافة إلى ذلك، يهدف المشروع إلى رفع مستوى السلامة المرورية، وتقدر قيمة الوفر الناتج عن تقليل زمن الرحلة بنحو 45 مليار درهم على مدى 20 عاماً.

شملت المراحل المنجزة تطوير تقاطعات رئيسية مثل تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع عود ميثاء، وتقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع الشيخ خليفة بن زايد، وتقاطع شارع خالد بن الوليد مع شارع الميناء (تقاطع الصقر)، بالإضافة إلى إنشاء جسر إنفينيتي الأيقوني ومسار علوي يربط جسر إنفينيتي بمنطقة الكورنيش في ديرة. كما تم إنشاء مداخل ومخارج لجزر دبي من جهة ديرة، وتجري حالياً أعمال تنفيذ نفق شارع الخليج الذي يمتد من نهاية منحدر جسر إنفينيتي في ديرة حتى تقاطع شارع الخليج مع شارع القاهرة، ومن المتوقع أن يساهم هذا النفق في توفير حركة مرورية حرة للقادمين من جسر إنفينيتي باتجاه ديرة والعكس.

بدأت الهيئة مؤخراً أيضاً في تنفيذ مشروع مداخل ومخارج مباشرة لجزر دبي من جهة بر دبي، وهو عبارة عن جسر يعبر خور دبي ويوفر ربطاً مباشراً بالجزر، ويتضمن مساراً خاصاً للمشاة والدراجات الهوائية.

يمثل مشروع تطوير محور الشندغة إنجازاً هاماً يهدف إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية وخفض زمن الرحلة ورفع الطاقة الاستيعابية على أحد أهم المحاور المرورية في دبي، وخدمة التوسع العمراني والمشاريع التطويرية الكبرى في المنطقة.