طرد نيمار بعد سقطة مفتعلة جديدة في أولى مباراياته بعد انتهاء كأس العالم

طُرد نجم منتخب البرازيل لكرة القدم نيمار دا سيلفا من مباراة فريقه باريس سان جيرمان مع ستراسبورغ ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، والتي انتهت بفوز الفريق الباريسي 2-1.

ولم ينتظر البرازيلي نيمار العائد بعد استراحة المشاركة في مونديال قطر 2022، أكثر من دقيقة واحدة ليودع الملعب مطروداً بعد خطأ ألحقه بتمثيلية فاشلة.

لماذا طرد الحكم كليمون توربان، نيمار في أوّل مباراة له بعد العودة من كأس العالم؟

الدقيقة 62: نال بطاقة صفراء لارتكابه خطأ في احتكاك مع أدريان توماسون لاعب ستراسبورغ بدون كرة

الدقيقة 63: نال بطاقة صفراء تحولت إلى حمراء بعدما تحايل على الحكم للحصول على ركلة جزاء

هذه هي المرة الخامسة التي يتم فيها طرد نيمار في مسيرته مع باريس سان جيرمان منذ انتقاله إليه عام 2017.

يُذكر أن نيمار ودّع مع منتخب بلاده البرازيل كأس العالم من الدور ربع النهائي بخسارته أمام كرواتيا بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

ولم تشهد المباراة مشاركة زميل نيمار في الفريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يغيب عن الفريق لقضاء إجازة عقب قيادته منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم، والتي تعد المرة الثالثة في تاريخ الأرجنتين.