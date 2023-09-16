طرح 7 رخص لمحاجر مواد البناء بالسعودية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالسعودية طرح 7 رخص جديدة لمحاجر مواد البناء.

وحددت الوزارة 7 مواقع لاستغلال خام البحص للمنافسة على الحصول على رخص لمحاجر مواد البناء في مجمع خام البحص الواقع شمال غرب محافظة الأسياح في منطقة القصيم، وذلك بدءا من 19 سبتمبر 2023.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم استقبال الطلبات عبر رابط المنافسة على منصة “تعدين” بدءا من 19 سبتمبر حتى 30 سبتمبر 2023، حيث ستمر المنافسة بأربع مراحل تبدأ باستقبال الطلبات وإعلان تأهيل المتنافسين، والبدء في عملية المزايدة على المواقع، وأخيرا إعلان نتائج المزايدات والشركات الفائزة.

أعلنت وزارة #الصناعة_والثروة_المعدنية عن طرح 7 مواقع لاستغلال خام البحص للمنافسة للحصول على رخص لمحاجر مواد البناء في مجمع خام البحص الواقع شمال غرب محافظة الأسياح في منطقة القصيم، وذلك اعتبارًا من 19 للشهر الجاري. pic.twitter.com/LOjld3JX7x — وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) September 15, 2023

وتقدر مساحة المجمع الإجمالية بـ 32 كيلومترا مربعا.

ويأتي القرار في إطار دعم المستثمرين وتعزيز الشفافية في الاستثمار بقطاع التعدين، إضافة إلى تشجيع الصناعات الوطنية والإسهام في تنمية المحتوى المحلي.

وبينت أن جيولوجية منطقة مجمع الأسياح تظهر منكشفات الجزء العلوي من متكون الجلة، وهي عبارة عن صخور كربونات الكالسيوم (حجر الجير، الدولوميت، وحجر الجير الدولوميتي)، التي يمكن استخدامها في الأعمال الإنشائية وعمليات رصف الطرق في طبقات الأساس السطحية وتحت السطحية.