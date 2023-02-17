أعلنت “أدنوك”، المزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضةالانبعاثات، عن عزمهما طرح حصة أقلية تبلغ (4%) من أسهم “أدنوك للغاز”، الشركة العالمية لعمليات معالجة وتشغيل وتسويق الغاز التابعة لها، للاكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ومن المتوقع أن يبدأ الاكتتاب على أسهم الطرح بتاريخ 23 فبراير 2023، ويخضع ذلك للحصول على موافقات الجهات التنظيمية المختصة والاعتبارات الأخرى.

وتعد “أدنوك للغاز”، التي تم تأسيسها في يناير 2023 من خلال دمج أعمال ‘أدنوك” لمعالجة الغاز والغازالطبيعي المسال، شركةً عالميةً متكاملة واسعة النطاق تعمل في جميع مجالات وجوانب سلسلة القيمة للغاز.

وبفضل مكانتها كلاعب عالمي رائد بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 10 مليارات قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً، تقدم الشركة خدماتها لمجموعة كبيرة من العملاء المحليين والدوليين من خلال محفظة واسعة من المنتجات، وتوفر حوالي 60% من احتياجات دولة الإمارات من الغاز، كما تصدر الغاز الطبيعي والمنتجات ذات الصلة لمجموعة كبيرة ومتنوعة من العملاء في أكثر من 20 دولة.

ومن المتوقع أن يستمر الطلب العالمي على الغاز في النمو، حيث يتطلع العالم إلى خفض انبعاثات أنظمة الطاقة الحالية،وتعمل “أدنوك للغاز”على توسيع قدرتها لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز، ودعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي منه فيدولة الإمارات، والمساهمة في التوسع الصناعي، ورفع القدرة التصديرية من الغاز.

وقال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في “أدنوك” – بهذه المناسبة- : “يسعدنا الإعلان عن عزمنا طرح حصة أقلية في’أدنوك للغاز‘، الشركة عالمية المستوى لعمليات معالجة وتشغيل وتسويق الغاز الذي يعد مصدر وقودٍ محوري خلال مرحلة الانتقال في قطاع الطاقة. وتُعد ’أدنوك للغاز‘ الشركة الخامسة التي تطرح أدنوك حصة أقلية من أسهمها في السوق خلال السنوات القليلة الماضية، ويسرنا أن نقدم للمستثمرين المحليين والدوليين فرصةً استثماريةً مجزيةً تتيح لهم المشاركة في مبادرات خلق وتعزيز القيمة في أبوظبي وأدنوك”.

وأضاف: “تماشياً مع رؤية القيادة بالعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في دولة الإمارات، تعمل ’أدنوك للغاز‘ على ضمان الاستغلال المسؤول لموارد الغاز الطبيعي مع التركيز على رفع الكفاءة وتعزيز القيمة، وتوفير إمدادات موثوقة منه لتلبيةالطلب العالمي المتزايد على الطاقة”.

وتمتلك “أدنوك للغاز” قاعدة أصول مميزة مع خطط لمشاريع رأسمالية تضمن نمواً قوياً، وعوائد جذابة للمساهمين.

وبلغ إجمالي عائدات الشركة المعدلة 91.3 مليار درهم (24.9 مليار دولار أمريكي) لفترة اثني عشر شهراً حتى أكتوبر 2022، حيث حققت “أدنوك للغاز” أرباحاً معدلة قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت 32.0 مليار درهم (8.7 مليار دولار أمريكي)، وصافي دخل بلغ 17.8 مليار درهم (4.8 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة نفسها .

وتتوقع الشركة توزيع أرباح لا تقل عن 11.94 مليار درهم (3.25 مليار دولار أمريكي ) استناداً إلى الأداء المالي للشركة للعام الذي ينتهي في 31 ديسمبر 2023.

وسيتم نشر تفاصيل الطرح في نشرة اكتتاب باللغة العربية “نشرة الاكتتاب للطرح العام في الإمارات العربية المتحدة” وإعلان الاكتتاب العام “الإعلان العام”، كما سيتم نشر “مذكرة الطرح الدولية” باللغة الإنجليزية.

ومن المتوقع أن يتم اليوم نشر “نشرة الاكتتاب للطرح العام في دولة الإمارات العربية المتحدة”، و”إعلان الاكتتاب العام” ، فيما من المتوقع أن يتم نشر”مذكرة الطرح الدولية” خلال الوقت المقرر لها.