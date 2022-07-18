طرح 20% من أسهم “نبع الصحة” للإكتتاب العام في “نمو” في 8 أغسطس

أعلنت مجموعة الدخيل المالية في إفصاح لـ “تداول السعودية” اليوم الإثنين أنه سيتم طرح أسهم شركة” نبع الصحة للخدمات الطبية ” للاكتتاب العام وإدراجها في السوق الموازية “نمو”.

وقالت مجموعة الدخيل المالية، بصفتها المستشار المالي للشركة، إن “نبع الصحة” تعتزم طرح 1.4 مليون سهم عادي تمثل 20% من أسهمها وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي قبل بداية فترة الطرح التي ستبدأ من يوم الاثنين 8 أغسطس 2022، وتنتهي يوم الأحد 14 أغسطس 2022. ويقتصر الاكتتاب على المستثمرين المؤهلين وهم وفق نشرة الإصدار:

– مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.

– عمـلاء مؤسسـة سـوق مالية مرخـص لها في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن تكـون مؤسسـة السـوق الماليـة قـد عينـت بشـروط تمكنهـا من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

– حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع.

– الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها بممارسة أعمال الإدارة.

– الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

– صناديق الاستثمار.

– الأجانب غير المقيمين المسموح لهم بالاستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل الاسترشادي لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية.

– المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة.

– أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع.

– أي شخص طبيعي يجوز له فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، ويستوفي أيا من المعايير الآتية:

1- أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 40 مليون ريال ولا تقل عن عشر صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

2- ألا يقل صافي قيمة أصوله عن 5 ملايين ريال.

3- أن يعمل أو سبق له العمل مدة 3 سنوات على الأقل في القطاع المالي.

4- أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية.

5- أن يكون حاصلا على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.

– أي أشخاص آخرين تحددهم هيئة السوق المالية.

ويبلغ رأس مال شركة “نبع الصحة” 70 مليون ريال موزعاً على 7 ملايين سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم. وبلغت أرباحها نحو 25.83 مليون ريال في 2021.

وتعتبر “نمو” السوق الموازية للسوق الرئيسية وتمتاز بمتطلبات إدراج أقل، كما تعتبر منصة بديلة للشركات الراغبة بالإدراج، علماً بأن الاستثمار في هذه السوق مخصص للمستثمرين المؤهلين فقط.