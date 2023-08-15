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Posted inأخبار أريبيان بزنس

مصر تطرح وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج

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سعر الدولار في مصر اليوم.. كيف يتأثر؟

(موقع زاوية عربي) – أعلنت مصر، حديثاً، عن طرح وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج “معاش بكره بالدولار” بحسب مؤتمر صحفي عقد أمس الاثنين في الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية ضم رئيس الهيئة محمد فريد وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري؛ أكبر بنك حكومي في أكبر دولة عربية من حيث السكان.

وستطرح الوثيقة بدءاً من اليوم الثلاثاء من قبل شركة “مصر لتأمينات الحياة” بالتعاون مع البنك الأهلي المصري الحكومي. وستكون بحد أدنى 5 سنوات، على أن يتم صرف المعاش إما دفعة واحدة وإما من خلال معاش شهري ثابت يصرف لمدة 10 أو 15 سنة.

وستتاح الوثيقة للأشخاص بحد أقصى 59 سنة وتشمل توفير معاش دولاري في حالات عدم العمل بسبب العجز أو الوفاة أو سن المعاش. وتستهدف المصريين العاملين في الخارج بحد أدني 500 دولار للوثيقة، وحد أقصى 10 آلاف دولار للوثيقة خلال عام، تسدد على أقساط منها يومية بحد أدنى 50 دولار.

وتتراوح أعمار الاستحقاق من 50 إلى 65 سنة أو قبل ذلك في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي أو دائم.

وسيتم إتاحة الشراء بشكل رقمي من خلال موقع أو تطبيق “شركة مصر لتأمينات الحياة“، بحسب أحمد عبد العزيز، رئيس الشركة في المؤتمر.

وأضاف عبد العزيز إن الوثيقة تتيح للعملاء برنامج مرن يسمح بتحديد الأقساط بدون الالتزام بدورية محددة للسداد. ولم يتم الافصاح عن حجم أو طريقة حساب المعاش الذي سيصرف.

ويأتي القرار ضمن قرارات أخرى مشابهة في وقت يمر فيه الاقتصاد المصري بأزمة سيولة مع صعوبة توفير الدولار خاصة مع تأخر وصول الشريحة الثانية من قرض بقيمة 3 مليار دولار مقدم من صندوق النقد الدولي.

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