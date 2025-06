طرح مجموعة كابتن البحرية من أولد سبايس

أعلنت أولد سبايس الأمريكية، حديثاً، عن إطلاق منتجاتها البحرية المتميزة: مجموعة Old Spice Captain Collection. وتتوفر المجموعة تحت شعار “خلّك استثنائي برائحة أسطورية”، ثلاثة أساسيات مميزة للعناية الشخصية لدى الرجال: “ستيك”مزيل الرائحة و”سبراي” مزيل الرائحة وجل الاستحمام.

وذكر بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه أن هذه الأساسيات الثلاث تجسد روح المغامرة والانتعاش والجرأة في أسطورة تحاكي سحر العطور في هذه المنطقة المميزة من العالم، حيث صممت المجموعة على نحو مبتكر لغزو قلوب ومشاعر الرجل العصري المهتم بالبحث عن كل ما هو متميز.

ويعتبر “ستيك” مزيل الرائحة، بطل مجموعة Old Spice Captain، متميزاً بشعور الانتعاش والرائحة الآسرة لخشب الصندل المنعش، في تجربة عطرية توقظ الحواس ليوم مليء بالحيوية والنشاط. ويجسد Old Spice Captain Deodorant Stick بتصميمه الجريء، التحدي الهادف للتخلص من الروائح المزعجة في فصل الصيف الحارق، حيث صمم لإزالة الروائح غير المرغوبة لمدة تصل إلى 24 ساعة، لتمكين الرجل من الاستمتاع بيومه بكل ثقة. وبغض النظر عن التحديات التي تعترض طريقك، ستمنحك The Old Spice Captain Deodorant Stick الشعور بالانتعاش لتمكينك من عيش المغامرات على نحو متكامل، بالإضافة إلى منحك شعور أسطوري بالتميز على مدار اليوم.

وتشتهر Old Spice بروح الدعابة المميزة، التي تنقلها لمجموعة Captain Collection. والتي ستسافر بك في كل مرة تستخدمها في رحلة من التشويق والجاذبية، لتمكينك من خلق أجواء إيجابية ممتعة ومليئة بالسحر. استعد لأسر المحيطين بك وتجسيد مكانتك الأسطورية في مجتمعك. ولطالما تميزت Old Spice بهويتها الغنية بالمغامرات والفكاهة، وبرائحتها الجريئة والذكية، لمنح عملائنا الشعور بالتميز الأسطوري.

وتتوفر مجموعة منتجات Old Spice Captain الجديدة عبر المتاجر في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وعبر موقع وتطبيق أمازون amazon. انضم إلى رحلتنا وكن جزءاً من الطاقم الأسطوري لمجموعة Old Spice Captain. كن جريئاً واستمتع بمغامراتك الاستثنائية!