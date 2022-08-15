طرح فرص استثمارية لبناء ملاعب رياضية في المنطقة الشرقية من السعودية

طرحت أمانة المنطقة الشرقية؛ تزامناً مع اليوم العالمي الدولي للشباب، فرصاً استثمارية لبناء ملاعب رياضية وأنشطة متعددة، وذلك ضمن 230 فرصة استثمارية؛ لتنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز مفهوم جودة الحياة ودعم السياحة والترفيه وتوفير فرص وظيفية جديدة.

وتهدف الفرص إلى تحفيز المستثمرين ورفع جاذبية الاستثمارات حيث تمتد حتى 50 سنة، مع خفض الضمان البنكي المطلوب ليصل إلى 25% فقط؛ ومدة الإعفاء 10% من إجمالي مدة العقد، وذلك دعماً للمستثمرين ورواد الأعمال والتيسير عليهم.

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