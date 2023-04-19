طرحت الهيئة العامة لعقارات الدولة السعودية عبر منصة “انتفاع“، اليوم الثلاثاء، فرصتين استثماريتين أمام ملاك العقارات في منطقة الرياض ومحافظة جدة لتوفير عقار مناسب (إداري، سكني) لوزارة الاستثمار ورئاسة الحرس الملكي.

وقالت الهيئة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إن ذلك يأتي تطبيقاً للإجراءات الواردة في نظام استئجار الدولة للعقار، المادة الثامنة، التي نصت على قيام الهيئة العامة لعقارات الدولة بالإعلان عبر بوابتها الرقمية “انتفاع” عن الرغبة في استئجار عقار لمصلحة الجهات الحكومية.

وأوضحت أن آخر موعد للتقديم على هذه الفرص هو يوم الثلاثاء المقبل 25 أبريل/نيسان 2023، داعية الراغبين بمعرفة المزيد من المعلومات عن الفرص الاستئجارية والتقديم عليها مراجعة الرابط:

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