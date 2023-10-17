“ملكية للاستثمار”… كل ما تريد معرفته عن طرح السهم بالسوق الموازي

أعلنت شركة الجزيرة للأسواق المالية “الجزيرة كابيتال”، عن سعر الطرح المحتمل لشركة ملكية للاستثمار “ملكية” السعودية، في السوق الموازية “نمو”، وفترة الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين، وذلك بصفتها المستشار المالي، ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل للشركة.

بيانات طرح شركة ملكية للاستثمار

وأوضحت شركة “الجزيرة كابيتال”، في إفصاح نشره موقع “تداول” الرسمي، البيانات التالية:

سعر الطرح: تم تحديد سعر الطرح 38 ريالاً سعودياً للسهم.

أسهم الطرح: يتكون الطرح من 1.3 مليون سهم عادي تمثل 20% من رأس مال الشركة.

الحد الأدنى: 10 أسهم.

الحد الأقصى: 324.999 ألف سهم.

فترة الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين: من الساعة 9 صباحاً من يوم الأحد المقبل، الموافق 22 أكتوبر 2023، وتنتهي عند الساعة 5 مساءً من يوم الاثنين المقبل الموافق 30 أكتوبر 2023.

آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب: الساعة 5 مساءً من يوم الاثنين المقبل.

تاريخ رد مبالغ الاكتتاب الفائضة(إن وجدت): بحد أقصي في الأربعاء 8 نوفمبر 2023.

من له حق الاكتتاب في طرح ملكية للاستثمار؟

أي مستثمر مؤهل لديه حساب استثماري فعال لدى أي مؤسسة سوق مالية مرخصة الاكتتاب في أسهم الطرح من خلال نظام الاكتتاب الإلكتروني الذي يتيحه مدير الاكتتاب “الجزيرة كابيتال”.

أي مستثمر مؤهل لديه حسابات استثمارية فعالة لدى الجهات المستلمة (الجزيرة كابيتال، ودراية المالية) الاكتتاب في أسهم الطرح من خلال أنظمة الاكتتاب الإلكترونية الخاصة بالجهات المستلمة.

السوق الموازية “نمو”

هي سوق موازٍ لسوق الأسهم السعودية “تداول”، ويمتاز بمتطلبات إدراج أقل، كما يعتبر منصة بديلة للشركات الراغبة بالإدراج، علما بأن الاستثمار في هذا السوق مخصص للمستثمرين المؤهلين فقط، بحسب موقع “تداول” الرسمي.

تعرف إلى شركة ملكية للاستثمار “ملكية”

هي شركة استثمارية سعودية (مساهمة مقفلة) برأسمال يبلغ 65 مليون ريال سعودي، مركزها الرئيسي في مدينة الرياض، وتزاول أعمالها وفقاً للأنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

حصلت “ملكية”، على ترخيص هيئة السوق المالية رقم (37-13170) بتاريخ 5 نوفمبر 2013، وبدأت مزاولة عملها بتاريخ 28 أبريل .

تعمل في سوق الأسهم السعودية في الأوراق المالية المتعلقة بالتعامل في الأوراق المالية، إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق، ترتيب الأوراق المالية، تقدم المشورة الخاصة بالأوراق المالية، حفظ الأوراق المالية، ولا يوجد مسيطرون من بين مساهمي شركة “ملكية”.