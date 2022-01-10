طرح أسهم علم المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة الشهر القادم

تنوي شركة علم السعودية للأمن الالكتروني والمملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية للمملكة، بيع أسهم في اكتتاب عام أولي الشهر المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء الأحد نقلا عن بيان للشركة أن الطرح العام الأولي سيتاح للمستثمرين الأفراد لمدة أربعة أيام بدءا من الثالث من شباط/ فبراير بعد عملية إعداد سجل الأوامر للمؤسسات الاستثمارية.

للإطلاع على نشرة الإصدار الأولية لشركة #علم، نرجو

زيارة الرابط:https://t.co/eES5zCbV7C — عِلم (@elm) January 9, 2022

ويعتزم صندوق الاستثمارات العامة بيع 24 مليون سهم خلال الطرح، منها 2ر7 مليون سهم كحد أقصى للمستثمرين الأفراد بما يعادل 30% من أسهم الطرح بحسب بيان الطرح في تداول.

وأعلنت شركة “علم“ نشرة الإصدار الخاصة بطرح 24 مليون سهم من أسهمها تمثل 30% من رأس المال البالغ 800 مليون ريال، للاكتتاب العام في السوق الرئيسية لتداول السعودية.