سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

طرح أسهم علم المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة الشهر القادم

سامر باطر by سامر باطر

تنوي شركة علم السعودية للأمن الالكتروني والمملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية للمملكة، بيع أسهم في اكتتاب عام أولي الشهر المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء الأحد نقلا عن بيان للشركة أن الطرح العام الأولي سيتاح للمستثمرين الأفراد لمدة أربعة أيام بدءا من الثالث من شباط/ فبراير بعد عملية إعداد سجل الأوامر للمؤسسات الاستثمارية.

ويعتزم صندوق الاستثمارات العامة بيع 24 مليون سهم خلال الطرح، منها 2ر7 مليون سهم كحد أقصى للمستثمرين الأفراد بما يعادل 30% من أسهم الطرح بحسب بيان الطرح في تداول.

وأعلنت شركة علم نشرة الإصدار الخاصة بطرح 24 مليون سهم من أسهمها تمثل 30% من رأس المال البالغ 800 مليون ريال، للاكتتاب العام في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...