طرح أجهزة أمازون للمنزل الذكي بتكامل الصوت والصورة في السعودية والإمارات

أعلنت شركة أمازون مؤخرًا عن إطلاق مجموعة جديدة من الأجهزة الذكية المتطورة في دولتي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والتي تضم أجهزة إيكو ضمن طرز هي إيكو دوت ماكس وإيكو ستوديو وإيكو شو بإصدارين(8 و11) فضلاً عن كاميرا رينغ أوتدور برو وهي أجهزة تم تصميمها لتقديم أفضل تجربة صوتية ومرئية مدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. يتميز جهاز Echo Dot Max بأنه الأول من نوعه في هذه الفئة، حيث يقدم صوت جهير قوي يزيد حوالي ثلاثة أضعاف مقارنة بالجيل السابق، مع تصميم جديد بالكامل يشمل مكبرين للصوت يعملان بتناغم ليملأ الغرفة صوتًا واضحًا ومتكيفًا مع الأجواء المحيطة.

أما جهاز Echo Studio فهو أصغر حجمًا ويجمع بين مضخم صوت قوي ومركبات صوتية تموضع بعناية لصنع صوت محيطي غامر وعالي الجودة يناسب محبي الصوت الفائق في المنازل الذكية. فيما يخص أجهزة Echo Show 8 و Echo Show 11، فقد تم تزويدها بشاشات ذكية ذات جودة صورة عالية مع تقنيات عرض متقدمة تسمح برؤية واضحة سواء في بيئات مضاءة جيدًا أو قليلة الإضاءة، إلى جانب هندسة صوتية متطورة توفر صوتًا مكانيًا يملأ الغرفة، مما يجعلها مثالية للاستخدامات المنزلية التي تجمع بين الترفيه والاتصال المرئي الذكي.

تأتي كاميرا Ring Outdoor Camera Pro، وهي موجهة بشكل رئيسي لتعزيز الأمن، لتوفر تصويرًا عالي الدقة بدقة أربعة آلاف بيكسل مع تقنيات تكبير محسنة ورؤية ليلية متطورة، إلى جانب كشف الحركة ثلاثي الأبعاد الذي يحسن من دقة المراقبة في الظروف المختلفة، مما يجعلها خيارًا مناسبًا لكل من المنازل والأعمال لضمان سلامة الأماكن. بالنظر إلى الاستخدامات المختلفة، يمكن تصنيف أجهزة Echo الصوتية والشاشات الذكية ضمن فئة الاستخدام المنزلي الذكي، حيث تقدم تجارب صوت وصورة وتفاعل مع المساعد الذكي موجهة للعائلة والترفيه وتسهيل إدارة المنزل. أما كاميرا Ring فتبرز كأداة أمنية متقدمة تصلح للاستخدام المنزلي والتجاري على حد سواء، لما تقدمه من ميزات أمان حصرية. توفر الشركةب ذلك للمستخدم خيارًا شاملًا يغطي كافة الجوانب الحديثة والمطلوبة في تكنولوجيا المنزل الذكي والأمن، مما يعزز من موقعها في السوق الخليجي عبر تقديم أجهزة متطورة تتناسب مع الاحتياجات الطموحة للمستخدمين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.