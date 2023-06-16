طبيب يروج على تيك توك لعلاج بكسر الأطراف لزيادة الطول لقاء عشرات الآلاف

يروج بعض الأطباء عبر منصة تيك توك، مثل الطبيب شهاب محبوبيان في الولايات المتحدة، عمليات جراحية بالغة الكفة بـ 166 ألف دولار (600 ألف ريال) وتتطلب تحمل آلاما مبرحة وكسر عظام الأطراف لكسب قرابة 10 سنتيمترات في أطوالهم بعد شهور “قليلة”.

الطبيب محبوبيان يزعم أن المريض يكسب طولا بمعدل 5.6 بوصة (14 سم) و بانه لا يساعد المرضى على زيادة طولهم فقط بل يجعلهم أكثر ثقة في انفسهم ايضا في حياتهم بعد الجراحة المؤلمة التي تستدعي كسر عظمي الفخذ والساق لغرس قضيب فولاذي ممغنط لعدة شهور يتم التحكم به عن بعد لإطالته بحسب ما نقلته صحيفة ديلي ميل!

يزعم الجراح محبوبيان البالغ من العمر 47 عامًا أن الإقبال على عيادته تضاعف الآن وأنه يجري ضعف عدد العمليات الجراحية في عيادته في بوربانك بولاية كاليفورنيا ، مقارنة بما كان عليه قبل ثلاث سنوات فقط. كما يمثل الرجال ثمانون في المائة من زبائنه. و يدعي الدكتور محبوبان أن السبب في ذلك هو أن الرجال يعتقدون أن طول القامة سيجعلهم أكثر جاذبية للنساء.

وقال محبوبيان ، : “ قصر القامة يمكن أن يسبب تأثيرًا نفسيًا وعقليًا كبيرًا على حياة الشخص ويمكن أن يقلل من ثقته بنفسه. “أولئك الذين خضعوا للجراحة يرغبون في زيادة ثقتهم بأنفسهم وهم سئموا من الشعور بالدونية تجاه الآخرين”. وأضاف إنه من الجميل مشاهدة مدى التأثير النفسي الإيجابي وزيادة الثقة بالنفس بعد أن يصبح الشاب أطول، وبالطبع الأجمل للدكتور مشاهدة إشعار بدخول 166 ألف دولار في حسابه البنكي!