أنقذ فريق طبي في دبي سائحاً روسياً يبلغ من العمر 67 عاماً من موت محقق، بعد إصابته بسكتة قلبية، وتوقف قلبه لمدة قاربت الـ60 دقيقة. وأجرى الفريق الطبي الذي قاده الطبيب الإماراتي عبد الله عبد الرحمن الهاجري استشاري أمراض القلب عملية عاجلة للسائح لاستعادة النبض، وخضع لجراحة معقدة لإذابة جلطات بالشرايين حسبما ذكر بيان صحفي.

وتلقت «إسعاف دبي» بلاغاً يفيد بتعرض السائح لسكتة قلبية مفاجئة أفقدته الوعي تماماً وقت الفجر، وعلى الفور تم نقل المريض خلال دقائق لقسم الطوارئ بمستشفى خاص في دبي، وتم استدعاء الطبيب من المنزل، ليخضع المريض لعمليات إنعاش قلبي سريعة حتى استرد النبض بعد توقف قارب الـ60 دقيقة. وأجرى الدكتور عبد الله الهاجري جراحة عاجلة لعلاج 4 شرايين كانت تعاني انسداداً بشكل كبير؛ مما جعل الجراحة معقدة، وتطلبت جهداً كبيراً لإذابة الجلطات وفقا لصحيفة الخليج.

وقال الهاجري: إن المريض كان في حالة موت سريري وتوقف قلب لمدة ساعة، وخضع لإنعاش قلبي وعملية قسطرة وتركيب 3 دعامات شريانية وبالون دوائي. وتكللت العملية التي استغرقت ساعة و30 دقيقة بالنجاح، وتعافى السائح من الانسداد الشرياني واستقرت حالته الصحية تماماً. ووجه السائح الروسي الشكر للفريق الطبي مؤكداً أن دبي تقدم خدمات طبية ذات مستوى عال، ووفق المعايير الصحية العالمية، مشيراً إلى أنه تلقى أفضل رعاية صحية متميزة أنقذت حياته. وكانت مجلة «هيلث» البريطانية -وهي مجلة دولية مرموقة في مجال الصحة- قد أشادت بالطبيب المواطن عبد الله الهاجري لنجاحه في إجراء جراحات قلبية معقدة في الإمارات وبريطانيا. وذكرت مجلة «هيلث» أن الدكتور الهاجري أجرى جراحات قلبية معقدة لإنقاذ حالات أصيبت بجلطات كاملة، في الإمارات والمملكة المتحدة، ونجح في تركيب تقنية طبية مبتكرة لحالات مصابة بالفشل القلبي لتحسين أداء القلب لأول مرة في دبي؛ مما أنقذ مرضى من توقف عضلة القلب الفجائي، مشيرة إلى أن نجاح هذه الجراحات يُعد إنجازاً طبياً ودليلاً على المستوى المتميز للكوادر الطبية في دولة الإمارات.