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Posted inأخبار أريبيان بزنس

طبيبة سعودية تجنب رحلة هبوطاً اضطرارياً لطائرة كندية

أنقذت طبيبة سعودية حياة مريض كندي على متن الخطوط الكندية ومنعت الهبوط الاضطراري للطائرة

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أنقذت الطبيبة السعودية حياة مريض كندي ومنعت الهبوط الاضطراري للطائرة الكندية

أنقذت طبيبة سعودية حياة مريض كندي على رحلة للخطوط الجوية الكندية بعد تعرضه لإغماء مفاجئ وهو ما دفع قائد الرحلة إلى العدول عن فكرة الهبوط الاضطراري.

وذكرت صحيفة “سبق” السعودية أن الطبيبة، دون أن تذكر اسمها، تدخلت على الفور بعد أن عرفت بنفسها، وقدمت الإسعافات الأولية للمريض حتى استعاد وعيه بالكامل بعد تعرضه لانخفاض في ضغط الدم.

وبعدها أوقف قائد الطائرة فكرة الهبوط الاضطراري أو العاجل.

ودرست الطبيبة السعودية أكثر من خمس سنوات في كندا وحصلت على شهادة تقدير من الملحق الثقافي السعودي في كندا لجهودها في إنقاذ الراكب.

وأرسل طاقم الطائرة رسالة شكر إلى الطبيبة لقاء الإسعاف الذي قدمته للمريض الكندي.

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