الإمارات.. افتتاح أول منشأة طباعة ثلاثية الأبعاد لقطع غيار الطائرات

أعلنت شركة “بارادايم ثري دي” اليوم عن افتتاح أول منشأة طباعة ثلاثية الأبعاد لصناعة قطع غيار الطائرات في دبي بتكلفة اجمالية بلغت 20 مليون درهم إماراتي، وهي المنشأة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط لإنتاج قطع الغيار وفقاً للبند 21 من معايير وكالة سلامة الطيران الأوروبية الخاصة بصناعة قطع غيار الطائرات.

وستركز المنشأة في مراحلها الأولى على إنتاج قطع غيار لرفد صناعة الطيران في المنطقة من خلال الطابعات الصناعية ثلاثية الأبعاد المتطورة والتي استوردتها من شركة “ستراتاسيس” المحدودة (المدرجة في سوق ناسداك تحت الرمز: SSYS). وستبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع الذي تبلغ مساحته 10,750 قدماً مربعاً في منطقة جبل علي الصناعية في البداية حوالي 2,000 قطعة غيار مصنّعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، مع توقعات بارتفاع الطاقة الإنتاجية إلى حوالي 20,000 قطعة سنوياً خلال العقد المقبل.

وستشمل القطع النموذجية التي يتم تصنيعها في المنشأة المكونات الداخلية للطائرات من مقاعد ومراحيض وقنوات التبريد الإلكترونية وقنوات نظام التحكم بالبيئة وسكك الأسلاك والمرشحات والتوربينات الدقيقة ومانعات التسرب ووصلات المكونات ببعضها البعض ومنافذ سحب الهواء المتشعبة وغيرها من المكونات. جدير بالذكر أن الشركات الرائدة في تصنيع المكونات الداخلية للطائرات ومقصوراتها الداخلية في جميع أنحاء العالم بما فيها شركات بوينج وكولينز وأيروسبيس وبي إيه إي سيستمز وإيرباص وديهل للطيران وسافران سيتس تستخدم أنظمة تصنيع ثلاثية الأبعاد من إنتاج شركة ستراتاسيس.

وأكد أندرياس لانغفيلد، رئيس شركة ستراتاسيس في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أن تميز المنشأة الجديدة التي افتتحتها “بارادايم ثري دي”، مشيراً أن ما يعكس تفردها عن غيرها كونها المزود الوحيد الذي سيتم منحه الترخيص لإنتاج مكونات الطائرات الخاصة والتجارية بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على مستوى الشرق الأوسط.

وأضاف: “إن وجود هذه المنشأة بهذه القدرة الإنتاجية في دبي سيختصر المدة اللازمة لاستلام قطع الغيار بما يصل إلى أسابيع وربما حتى أشهرا، ما سيساعد شركات الطيران على إبقاء طائراتها قيد التشغيل بشكل يتيح لهم تنظيم جدول أعمال الصيانة بشكل مدروس. فلن يقلل هذا من التكاليف التشغيلية وحسب، لا سيما فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية، بل سيقلل أيضاً من التأثير السلبي لعمليات نقل قطع الغيار هذه على البيئة”.

وقد دخلت شركة “بارادايم ثري دي” في شراكة استراتيجية مع شركة “ديزاين تو مانيوفاكتورينغ”، الشريك البلاتيني لشركة “ستراتاسيس” في دبي، ومع شركة “إيه إم كرافت” المرخصة لإنتاج مكونات الطائرات، والتي تتخذ من لاتفيا مقرا لها، والحاصلة على موافقة واعتماد وكالة سلامة الطيران الأوروبية.

وقال جانيس جاتنيكس، الرئيس التنفيذي لشركة “إيه إم كرافت”، أن مصنع “بارادايم ثري دي” سيفتح الباب أمام شركات الطيران الإقليمية والعالمية للاستفادة من ميزات التصنيع اللامركزي والتصنيع عند الطلب لاسيما وأن شركات الطيران تعمل على نطاق عالمي، ومن المتوقع أن يحقق مصنع جبل علي نجاحاً باهراً.