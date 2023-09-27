طاقة المستقبل.. شركة إماراتية تستثمر 30 مليار دولار حول العالم

قالت الإمارات إن إحدى شركاتها تستثمر نحو 30 مليار دولار في مشاريع حول العالم تتعلق بقطاع طاقة المستقبل والطاقة النظيفة.

وحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” فإن الدولة تقود جهود تمكين دول العالم في نشر حلول الطاقة الجديدة والمتجددة ومواجهة تداعيات التغير المناخي حول العالم من خلال الاستثمار في أنظمة الطاقة النظيفة ودعم تحقيق عملية انتقال سلسة وشاملة في قطاع الطاقة وذلك مع استضافتها مؤتمر الأطراف COP28 بنهاية العام الجاري في إكسبو دبي.

وقالت إن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” تستثمر حالياً في أكثر من 40 دولة موزعة في 6 قارات حيث استثمرت أو تلتزم بالاستثمار في مشاريع حول العالم في قطاع الطاقة النظيفة.

ومن بين تلك المشاريع “محطة الشيخ زايد للطاقة الشمسية الكهروضوئية” التي طورتها “مصدر” في العاصمة الموريتانية نواكشوط وتولد نحو 15 ميجاواط من الطاقة، وستصبح أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في إفريقيا وأول محطة شمسية لتوليد الكهرباء على نطاق المرافق الخدمية في موريتانيا وتساعد في الاستغناء عن 7 ملايين ليتر من وقود الديزل سنوياً

ويبلغ إجمالي القدرة الانتاجية لمشاريع الشركة سواء تلك قيد التشغيل أو قيد التطوير، أكثر من 20 جيجاواط – وهي تكفي لتزويد 5.25 مليون منزل بالطاقة وتستهدف الشركة توسيع محفظة مشاريعها حول العالم والوصول إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.