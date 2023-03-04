أشهر مسلسل سعودي طاش ما طاش يعود بعد توقف 12 عاماً في رمضان

يترقب الجمهور العودة المنتظرة للمسلسل السعودي الأشهر (طاش ما طاش) في موسمه التاسع عشر بعد توقف دام 12 عاماً للبث في شهر رمضان المقبل 1444 هـ (2023).

ووصل اسم “طاش ما طاش”، مؤخراً، في قائمة أكثر الكلمات بحثاً في موقع جوجل وفي ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال تقرير إن الجزء القادم سيكون من 20 حلقة فقط بمشاركة نجميه ناصر القصبي وعبد الله السدحان وسيعرض على شاشة إم بي سي، والعمل من إخراج المخرج البحريني محمد القفاس وإنتاج أستوديوهات إم بي سي، وبرعاية الهيئة العامة للترفيه السعودية.

فيديو | بعد توقف 12 عامًا.. عودة "طاش ما طاش" بـ 20 حلقة في موسمه الـ 19 في رمضان #النشرة_الفنية#الإخبارية pic.twitter.com/QUH24ru1bi — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 4, 2023

وطاش ما طاش هو مسلسل تلفزيوني سعودي كوميدي بدأ عرضه في فبراير/شباط 1993 وعرض الجزء الثامن والأخير في 2011 ويحاول المسلسل معالجة قضايا المجتمع السعودي بإطار كوميدي ساخر وتتناول حلقات العمل في كل حلقة قصة مختلفة.

وكان الجزء الأول من مسلسل طاش قد أبصر النور في العام 1993 ليصبح بعدها أشهر سلسلة تلفزيونية سعودية ومن أحد أبرز الأعمال الدارمية في منطقة الخليج وعموم العالم العربي.

وأخذ اسم المسلسل “طاش” من لعبة ودية تؤخذ فيها قارورة المشروب الغازي المصنوع من الزجاج فيقوم أحدهم بخضها عدة خضات ليقول لخصمه “طاش أو ما طاش” أي عند فتح القارورة هل تفور ويخرج ما فيها من مشروب خارج القارورة (طاش) أم لا (ما طاش)، فيختار الخصم أحداها فتفتح القارورة والفائز من يصح قوله، وهي لعبة حماسية قد يشترك فيها مجموعة من الأشخاص.

وكان المسلسل الذي اعتاد الناس مشاهدته خلال مواسم رمضان قد ناقش عديد من القضايا الاجتماعية، بل أنه رفع سقف الجرأة كثيراً في أجزائه الأخيرة قبل توقفه إذ ناقش العديد من القضايا التي تتعلق بالإرهاب والطائفية وحقوق الأقليات ودعم المرأة وتمكينها.

وقد أثار المسلسل الكثير من الجدل داخل المجتمع السعودي وصل إلى حد صدور فتاوى عدة بتحريم مشاهدته أو الترويج له، بينما طالبت بعض الأوساط المحافظة بإيقاف تصويره وبثه.