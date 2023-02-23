زلزال يضرب طاجيكستان ومخاوف من انهيار سد طبيعي

(أريبيان بزنس/ وكالات) – ضرب زلزال بقوة 7.3 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم الخميس منطقة قرب الحدود بين إقليم شينجيانغ الصيني وطاجيكستان، وفقاً للمركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل.

وأكدت وسائل إعلام صينية رسمية أنه تم تسجيل هزة بقوة 7.3 درجات في إقليم شينجيانغ قرب الحدود مع طاجيكستان.

في حين أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن قوة الزلزال بلغت 6.8 درجات، مشيرة إلى أنّ مركزه يقع في عمق أكثر من 20 كيلومتراً، وأشارت إلى أن “عدداً ضئيلاً إلى معدوم من السكان” معرّضون لانهيارات أرضية جراء هذا الزلزال.

وحدّدت الهيئة مركز الزلزال في غورنو-باداخشان وهي منطقة تتمتّع بحكم شبه ذاتي وتقع في شرق طاجيكستان على الحدود مع كلّ من أفغانستان والصين.

وما هي إلا 20 دقيقة على الزلزال حتى وقعت هزّة ارتدادية بلغت قوّتها 5.0 درجات، تلتها هزّة ارتدادية ثانية بقوة 4.6 درجات، وفق المصدر نفسه.

ومنطقة غورنو-باداخشان يقطنها عدد قليل من السكان وتحيط بها جبال بامير الشاهقة وتقع فيها بحيرة ساريز.

وساريز التي تشكّلت نتيجة زلزال وقع في العام 1911 هي إحدى أكبر البحيرات في طاجيكستان.

وخلف بحيرة ساريز، في قلب جبال بامير، يوجد سدّ طبيعي. ويحذّر خبراء من أنّ العواقب ستكون كارثية إذا ما انهار هذا السدّ.

وطاجيكستان، على غرار القسم الأكبر من دول آسيا الوسطى، معرّضة بشدّة للكوارث الطبيعية.

وغالباً ما تشهد هذه الدولة فيضانات وزلازل وانهيارات أرضية وانهيارات ثلجية وتساقط ثلوج بكثافة.