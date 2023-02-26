أعلن الجيش المصري، يوم أمس السبت، سقوط طائرة تدريب تتبع القوات الجوية نتيجة عطل فني، و”نجاة قائدها”.

وأوضح المتحدث باسم الجيش، العقيد غريب عبد الحافظ، في بيان، “حدث عطل فني بطائرة تدريب اليوم السبت مما أدى إلى سقوطها ونجاة قائدها دون إصابات”.

وأوضح أن سقوط الطائرة كان “أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية للقوات الجوية”.

واضاف إنه “جار اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة”. دون الكشف عن طبيعة تلك الإجراءات.

وسبق أن أعلن الجيش المصري، في العام الماضي، عن واقعتي سقوط مماثلتين، وذلك في نوفمبر/تشرين الثاني ويونيو/حزيران 2022.

#المتحدث_العسكرى : سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ إحدى الأنشطة التدريبية …



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