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Posted inأخبار أريبيان بزنس

سقوط طائرة مصرية مقاتلة ونجاة قائدها

الجيش المصري يعلن سقوط طائرة تدريب تتبع القوات الجوية نتيجة عطل فني ونجاة قائدها

أعلن الجيش المصري عن واقعتي سقوط مماثلتين العام الماضي وذلك في نوفمبر ويونيو 2022

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سقطت طائرة مصرية خلال طلعة تدريبية

أعلن الجيش المصري، يوم أمس السبت، سقوط طائرة تدريب تتبع القوات الجوية نتيجة عطل فني، و”نجاة قائدها”.

وأوضح المتحدث باسم الجيش، العقيد غريب عبد الحافظ، في بيان، “حدث عطل فني بطائرة تدريب اليوم السبت مما أدى إلى سقوطها ونجاة قائدها دون إصابات”.

وأوضح أن سقوط الطائرة كان “أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية للقوات الجوية”.

واضاف إنه “جار اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة”. دون الكشف عن طبيعة تلك الإجراءات.

وسبق أن أعلن الجيش المصري، في العام الماضي، عن واقعتي سقوط مماثلتين، وذلك في نوفمبر/تشرين الثاني ويونيو/حزيران 2022.

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