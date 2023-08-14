سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

طائرة مسيرة محملة بالمخدرات تم إسقاطها بالأردن

سامر باطر by سامر باطر

أعلن الجيش الأردني أمس عن اسقاط طائرة مسيرة على واجهة المنطقة العسكرية الشمالية محملة بمواد مخدرة.

صرح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشمالية، أحبطت ظهر اليوم الأحد، على إحدى واجهاتها محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة (درون) قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وبين المصدر أنه من خلال الرصد والمتابعة تم السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وتبين أنها تحمل كمية من مادة الكرستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...