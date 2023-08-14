طائرة مسيرة محملة بالمخدرات تم إسقاطها بالأردن

أعلن الجيش الأردني أمس عن اسقاط طائرة مسيرة على واجهة المنطقة العسكرية الشمالية محملة بمواد مخدرة.

صرح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشمالية، أحبطت ظهر اليوم الأحد، على إحدى واجهاتها محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة (درون) قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وبين المصدر أنه من خلال الرصد والمتابعة تم السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وتبين أنها تحمل كمية من مادة الكرستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.