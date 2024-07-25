طائرة مسيرة في أولمبياد باريس تورط الفريق الكندي للسيدات

قبضت السلطات الفرنسية على أحد أعضاء المنتخب الكندي للسيدات لكرة القدم بعد ضبطه يستخدم طائرة مُسيّرة لمراقبة تمارين على منتخب السيدات النيوزيلندي خلال إجراء التمارين قبل مباراتهما اليوم الخميس في أولمبياد باريس بحسب بيان للجنة الأولمبية النيوزيلندية التي ذكرت أن طاقم الفريق أبلغ الشرطة بالحادثة، وتم اعتقال مشغّل المُسيّرة وخضوعه للاستجواب.

وأكدت اللجنة أن أحد أعضاء طاقم منتخب كندا للسيدات استخدم طائرة مسيرة للتجسس على تدريبات لاعبات المنتخب النيوزيلندي، واعتذرت اللجنة الأولمبية الكندية بالقول: “نقدّم خالص اعتذاراتنا إلى نيوزيلندا وجميع اللاعبات المعنيات واللجنة الأولمبية النيوزيلندية”.

ويفتتح المنتخب الكندي للسيدات مشوار الدفاع عن لقبه في أولمبياد باريس أمام نيوزيلندا اليوم الخميس، قبل أن يواجه نظيره الفرنسي المضيف الأحد.



