فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسرياضةكرة قدم

طائرة مسيرة في أولمبياد باريس تورط الفريق الكندي للسيدات

أولمبياد باريس: اعتقال كندي بتهمة التجسس بمسيرة على تدريبات فريق نيوزيلندا

فريق التحرير by فريق التحرير

قبضت السلطات الفرنسية على أحد أعضاء المنتخب الكندي للسيدات لكرة القدم بعد ضبطه يستخدم طائرة مُسيّرة لمراقبة تمارين على منتخب السيدات النيوزيلندي خلال إجراء التمارين قبل مباراتهما اليوم الخميس في أولمبياد باريس بحسب بيان للجنة الأولمبية النيوزيلندية التي ذكرت أن طاقم الفريق أبلغ الشرطة بالحادثة، وتم اعتقال مشغّل المُسيّرة وخضوعه للاستجواب.

وأكدت اللجنة أن أحد أعضاء طاقم منتخب كندا للسيدات استخدم طائرة مسيرة للتجسس على تدريبات لاعبات المنتخب النيوزيلندي، واعتذرت اللجنة الأولمبية الكندية بالقول: “نقدّم خالص اعتذاراتنا إلى نيوزيلندا وجميع اللاعبات المعنيات واللجنة الأولمبية النيوزيلندية”.

ويفتتح  المنتخب الكندي للسيدات مشوار الدفاع عن لقبه في أولمبياد باريس أمام نيوزيلندا اليوم الخميس، قبل أن يواجه نظيره الفرنسي المضيف الأحد.


  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...