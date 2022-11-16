طائرة مسيرة تقصف ناقلة نفط في خليج عُمان

نقلت وكالة “رويترز” عن المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي تيموثي هوكينز أن سفينة تجارية تعرضت لحادث في خليج عُمان اليوم.

كما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” نقلاً عن مسؤول عسكري أمريكي أن ناقلة نفط ترفع العلم الليبيري تعرّضت لهجوم بتفجير طائرة مسيرة قبالة خليج عمان.

وتدير ناقلة النفط شركة إسترن باسيفك شيبينغ ومقرها سنغافورة، وهي شركة تابعة للملياردير الإسرائيلي عيدان عوفر، بحسب “أسوشيتد برس”.

وأعلنت الشركة المالكة لـ “باسيفيك زيركون”، في بيان لها أن السفينة كانت تحمل زيت الغاز، وقد أصيبت بأضرار طفيفة في هيكلها دون تسرب الشحنة أو وقوع إصابات بين أفراد الطاقم.

وأضافت: “تشير التقارير الأولية إلى أن السفينة، التي كانت تحمل شحنة من زيت الغاز، أصيبت بقذيفة على بعد حوالي 150 ميلا قبالة ساحل عمان في حوالي الساعة 15:30 (بالتوقيت العالمي) في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2022. نحن على اتصال مع السفينة ولا توجد تقارير عن إصابات أو حدوث تلوث. جميع أفراد الطاقم آمنون. هناك بعض الأضرار الطفيفة التي لحقت بجسم السفينة ولكن لا يوجد تسرب للبضائع في البحر أو دخول للمياه. أولوياتنا هي ضمان استمرار سلامة الطاقم والسفينة”.

وقال مركز الأمن البحري العماني، لـ”رويترز” إن ليس لديه معلومات في الوقت الحالي.

وبحسب موقع “مارين ترافيك” لتتبع الشحن البحري، فقد شوهدت الناقلة باسيفيك زيركون آخر مرة قبالة ساحل ليوا بسلطنة عمان صباح الاثنين.

وغادرت ميناء صحار العماني بعد ظهر الاثنين وكانت وجهتها ميناء بوينس آيرس في الأرجنتين.

وقالت منظمة التجارة البحرية البريطانية، وهي منظمة عسكرية بريطانية تراقب انشطة الشحن في المنطقة، للاسوشيتدبرس “ندرك حدوث الواقعة ويتم التحقيق فيها حاليا”.