أشارت تقارير صحفية أن السلطات الجزائرية سمحت لطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية بالهبوط في مطار الجزائر الدولي خلال رحلة إلى المغرب عند عبورها المجال الجوي الجزائري، وذلك على إثر تعرض حاجة مغربية 76/ عاما / لوعكة صحية حادة على متن الطائرة.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، إلى نقل المواطنة المغربية على جناح السرعة إلى مستشفى ” سليم زمرلي” في العاصمة الجزائر.

وتلقت الحاجة العلاج اللازم وحظيت بالرعاية الصحية الضرورية، مشيرة أن حالتها الصحية مستقرة ولا تستدعي أي قلق. يذكر أن الجزائر قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب نهاية آب/أغسطس 2021، على خلفية ” قيام الرباط بأعمال عدائية ضدها وضد مصالحها”.

يذكر أن الحجاج استكملوا الأسبوع الماضي مغادرة مدينة مكة بعد إتمامهم مناسك الحج في موسم شارك فيه أكثر من 1,8 مليون حاج من 160 دولة، دون حوادث تذكر إلا أن ارتفاع درجات الحرارة كان التحدي الأكبر في موسم الحج لهذا العام.