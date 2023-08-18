سامر باطر by سامر باطر

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طائرة الوليد بن طلال تقل نيمار إلى السعودية

سامر باطر by سامر باطر

وصل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا المنضم حديثاً إلى نادي الهلال، إلى السعودية، على متن الطائرة الخاصة بالأمير الوليد بن طلال آل سعود، صاحب الدور الرئيسي في حسم صفقة انتقال نيمار إلى الهلال، كونه معروف بحبه الشديد للنادي الأزرق.

ويبلغ سعر طائرة الوليد بن طلال التي أقلت نيمار إلى السعودية، 500 مليون دولار، وهي من طراز “إيرباص A380″، بحسب موقع “العربية”.

وتلقب طائرة الوليد بن طلال بالقصر الجوي، لما تحتوي عليه من مميزات جعلتها أغلى طائرة في العالم، فيمكن أن تستوعب عادة نحو 600 مسافر، لكن طائرة بن طلال مجهزة له بشكل خاص، حيث تحتوي على غرفة استراحة تستوعب 25 شخصاً من مساعديه، و5 أجنحة ملكية، وغرفة صلاة مع سجاد إلكتروني بحيث تكون دائماً موجهة نحو مكة، وحمام تركي، وقاعة للحفلات الموسيقية، ومكان ركن للسيارات.

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ويوفر تصميم الإيرباص قدرة على الطيران لمسافة تقدر بـ 15200 كيلومتراً، أي أنها تستطيع الطيران من هونغ كونغ في الصين إلى بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وتبدأ سرعتها الفعلية من 900 كم/ساعة.

نيمار مصاب ولن يشارك بمباريات الهلال لفترة طويلة
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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...