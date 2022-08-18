طائرات خاصة لتجارب فورسيزونز حول العالم

أعلنت فنادق ومنتجعات فورسيزونز، عن المجموعة الأولى من رحلات “تجارب طائرة فورسيزونز الخاصة” لعام 2024.

وتتسم هذه الرحلات بالدقة في التخطيط، إلى جانب التجارب الاستثنائية التي تُوفرها للضيوف في وجهات مميزة يصلون إليها على متن طائرة فورسيزونز الخاصة الجديدة.

وقال كريستيان كليرك، رئيس فنادق ومنتجعات فورسيزونز: “إن تجارب طائرة فورسيزونز الخاصة هي دليل على التزامنا الابتكارَ والسعيَ الدائم لتقديم تجارب لا مثيل لها. ونواصل إرساء معايير جديدة في مجال السفر؛ من خلال تقديم تجارب فاخرة استثنائية لا مثيل لها. وندعو عشاق السفر إلى استكشاف العالم معنا، والاستمتاع بضيافة فورسيزونز الأصيلة، واهتمامها بالتفاصيل، وشغفها بالتميز الذي تشتهر به علامتنا التجارية في جميع أنحاء العالم”.

وتواصل “تجارب طائرة فورسيزونز الخاصة” استقطابها لضيوف جدد، وترحيبها بعودة ضيوف سابقين؛ وذلك لما تتيحه كل رحلة من تخصيص خيارات واسعة لتلبية الحاجات والرغبات الشخصية والفردية لكلٍ من ضيوفها.

وأضاف كليرك: “لطالما كانت ملاحظات الضيوف عاملاً مهماً في صياغة التجارب الاستثنائية التي نقدمها لهم، بدءاً من التصميم الذي تتمتع به طائرة فورسيزونز الخاصة الجديدة، وانتهاءً بتقديم رحلات قصيرة للمسافرين الذين ليس لديهم وقت طويل، والراغبين في تجربة المزيد في وقت أقل. وغالباً ما يذكر الضيوف السابقون أن مشاركتهم في تجارب الطائرة الخاصة كانت مجرد بداية لمغامرة جديدة ربطتهم بكل وجهة حملتهم إليها، ولعلاقة جديدة ربطتهم مع ضيوف آخرين، ليكوِّنوا علاقات وذكريات جديدة تدوم مدى الحياة”.

وكما هو الحال دائماً، يستمتع الضيوف، مع “تجارب طائرات فورسيزونز الخاصة”، بإقامة فاخرة في فنادق ومنتجعات فورسيزونز. أما في المواقع النائية، فسيُقيم الضيوف في أماكن إقامة فاخرة يختارها لهم فريق فورسيزونز.

الحجز متاح الآن: أولى “تجارب طائرة فورسيزونز الخاصة” لعام 2024

يُتاح الآن الحجز للمشاركة في “تجارب طائرة فورسيزونز الخاصة” المقررة في النصف الأول من عام 2024، ومنها:

عجائب أفريقيا، 28 كانون الأول/ديسمبر 2023 – 9 كانون الثاني/يناير 2024

أثينا – الأهرامات – سيرينجيتي – موريشيوس – رواندا – شلالات فيكتوريا – جوهانسبرج.

لهذه الرحلة شعبية كبيرة عند العائلات، الأزواج، والمسافرين الأفراد، وتتمتع هذه التجربة أيضاً بجوانب تثقيفية وملهمة على حد سواء؛ حيث يستمتع الضيوف بزيارة العجائب الأسطورية القديمة والمناظر الطبيعية الخلابة وغيرها.

الرحلة الجديدة لاستكشاف آسيا، 11 – 26 كانون الثاني/يناير 2024

طوكيو – بالي – جزر المالديف – هوي آن – بوتان – أنغكور وات – بانكوك

ابتكرت فورسيزونز رحلة جديدة أقصر تبلغ مدتها 16 يوماً في آسيا فقط. تعد هذه الرحلة مثالية للمسافرين الراغبين في زيارة كل هذه الأماكن في غضون فترة زمنية محدودة، وسوف تقدم مجموعة متنوعة من التجارب الثقافية والطهي، مع ما يكفي من الوقت للاسترخاء. وتشمل المعالم البارزة رحلات عبر الوديان الضيقة في جبال بالي، ودرس ساموراي خاص في طوكيو، وسفاري السلاحف في جزر المالديف، وليلة مصحوبة بمرشدين لتجربة المأكولات الشعبية الشهيرة في شوارع فيتنام، أو جولة ركوب الدراجات في جزيرة كام كيم، والمشي لمسافات طويلة إلى دير عش النمر في بوتان، وتوقف يوم واحد بطائرة خاصة لاستكشاف الجوانب غير المعروفة في أنغكور وات، ورحلة بحرية خاصة عبر بانكوك.

لقاءات خالدة، 23 آذار/مارس – 15 نيسان/أبريل 2024

أوهايو – بورا بورا – سيدني – بالي – شيانغ ماي أو شيانغ راي – تاج محل – دبي – براغ – لندن

يقدم هذا البرنامج الذي يستمر لمدة 24 يوماً، وهو المفضل دائماً لدى المسافرين على متن طائرة فورسيزونز الخاصة، مجموعة واسعة من التجارب في وجهات متنوعة، من جولة خاصة على متن يخت في ميناء سِدني، ورحلة خاصة ليوم واحد إلى تاج محل المذهل، والكوكتيلات في أوقات الغروب في الطابق 122 من برج خليفة.

عالم المغامرات، 17 نيسان/أبريل – 10 أيار/مايو 2024

سياتل – كيوتو – بالي – سيشيل – رواندا – مراكش –بوغوت – جزر غالباغوس – فورت لودرديل

يعد برنامج الرحلة هذا أحد التجارب الأصيلة على متن طائرة فورسيزونز الخاصة، حيث يأخذ الضيوفَ إلى الجزر النائية مثل: سيشيلوغال باغوس، ويستعرض أيضاً المدن الحيوية، مثل: كيوتو ومراكش وبوغوت. وينتهي هذا البرنامج عادة في ميامي، واعتبارا من عام 2024، سيخُتتم في فورسيزونز الذي افتتح حديثاً في فورت لودرديل.

المزيد قادم في 2024

سيُكشف عما تبقى من جدول الرحلات الخاص بتجارب طائرة فورسيزونز الخاصة لعام 2024 في الأشهر المقبلة، ومن المتوقع أن يتضمن مواعيد جديدة للعديد من مسارات الرحلات الشهيرة، ورحلة خاصة جداً وجديدة كلياً حول العالم. وسيشمل ذلك العديد من الوجهات التي لم يشملها برنامج رحلات تجارب طائرة فورسيزونز الخاصة.

الأماكن محدودة في رحلات عام 2023

بالنسبة لأولئك الذين لا يُمكنهم الانتظار حتى عام 2024، هناك عدد قليل من المقاعد المتاحة في عام 2023، على مسارات الرحلات التالية:

عجائب أفريقيا، 1-13 آب/أغسطس 2023

أثينا – الأهرامات – سيرينجيتي – موريشيوس – رواندا – شلالات فيكتوريا – جوهانسبرج

· إثارة حول العالم ، 3-26 آذار/مارس 2023

سياتل – كيوتو – هوي آن – جزر المالديف – سيرينجيتي – مراكش – بودابست – فلورنسا – باريس

لقاءات خالدة، 17 نيسان/أبريل – 10 أيار/مايو 2023

أوهايو – بورا بورا – سيدني – بالي – شيانغ ماي أو شيانغ راي – تاج محل – دبي – فلورنسا – لندن

المستكشف القديم، 16 آب/أغسطس – 8 أيلول/سبتمبر 2023

ميامي – مكسيكو سيتي – جزيرة الفصح – بورا بورا – الحاجز المرجاني العظيم – بانكوك – وادي رم ومدينة البتراء المفقودة – الأهرامات – تاورمينا – مدريد

عالم المغامرات، 8 أيلول/سبتمبر – 1 تشرين الأول/أكتوبر 2023

سياتل – كيوتو – بالي – سيشيل – رواندا – مراكش – بوغوتا – جزر غالاباغوس – ميامي

اكتشاف المجهول، 30 نوفمبر – 20 ديسمبر 2023

نيو أورليانز – كوستاريكا – ماتشو بيتشو – بوينس آيرس – القارة القطبية الجنوبية – بوغوتا – جزر البهاما

جميع مسارات رحلات 2023 الأخرى مباعة حالياً. أرسل بريداً إلكترونياً إلى: fourseasonsjet@fourseasons.com للاستفسار عن التوفر والفرص المتاحة في قائمة الانتظار.

معلومات الحجز

للحصول على التفاصيل، يُمكنك إرسال استفسارك إلى: fourseasonsjet@fourseasons.com.