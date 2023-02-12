فيما عادرت الطائرة الإغاثية السادسة ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، اعلن مدير الطيران المدني السوري المهندس باسم منصور أن عدد الدول التي تقدمت بطلب هبوط في المطارات السورية لتقديم المساعدات لمتضرري الزلزال بلغ 21 دولة، كان من بينها أربع دول تقدمت اليوم بطلبات هبوط، وتمت الموافقة عليها وهي السعودية وقبرص والسودان وبيلاروس.

وقال منصور إن عدد الطائرات التي حملت المساعدات، وهبطت في مطارات سورية وصل حتى الآن إلى 61 طائرة، وأضاف يُفترض أن تصل طائرة المساعدات السعودية خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن مطار الملك خالد الدولي شهد أمس مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية السادسة، وكانت تحمل على متنها 98 طنًّا من المساعدت الإغاثية تشتمل على المواد الغذائية والخيام والبطانيات والبسط والحقائب الإيوائية، إضافة إلى المواد الطبية.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيِّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.

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فجر الاثنين 6 فبراير، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.