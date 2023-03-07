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Posted inأخبار أريبيان بزنس

إمكانية استرداد ضريبة المسكن الأول في السعودية

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية أنه بإمكان المواطنين الاستفادة من مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول

شددت وزارة الإسكان على أن الاسترداد يكون فقط عند قيام المستفيد بدفع الضريبة السابقة

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شددت وزارة الإسكان على أن الاسترداد يكون عند قيام المستفيد بدفع الضريبة السابقة،

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية أن بإمكان المواطنين الاستفادة من مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول وذلك لتقليل كلفة امتلاك المسكن المناسب على المواطنين.

وقالت وزارة الإسكان، بحسب صحيفة “عكاظ” المحلية، إنه في حال تم شراء المسكن الأول (وحدة سكنية جاهزة) في الفترة من 2018/01/01 وحتى 2020/10/03، وقيام المستفيد بدفع مبلغ ضريبة القيمة المضافة حينها، من سعر شراء المسكن وبما لا يزيد على مبلغ 850 ألف ريال دون استردادها، فيمكنه رفع طلب الاسترداد من خلال الرابط التالي https://vat.housing.gov.sa/.

وشددت الوزارة على أن الاسترداد يكون فقط عند قيام المستفيد بدفع الضريبة السابقة، حيث لا ينطبق ذلك في حال أن الجهة التمويلية هي من قامت بسداد قيمة الضريبة.

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