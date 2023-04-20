ضريبة الشركات في الإمارات هل تؤثر على الجاذبية الاستثمارية؟

بقلم: جون هانافين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “حرية برايفت” HURIYA PRIVATE

تركز نموذج الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة دائماً على تعزيز النمو الاقتصادي والتنويع وريادة الأعمال. ومكن هذا النموذج البلاد من تحقيق هدفها بتقليص اعتمادها التقليدي على عائدات النفط والغاز والتنويع بنجاح في مجالات مثل السياحة والعقارات والبناء والتمويل والتكنولوجيا. وتفتخر البلاد الآن بأنها تمتلك ثاني أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، بحجم يقدر بـ 415 مليار دولار.

كان غياب ضريبة الدخل الاتحادية على الشركات في الإمارات العربية المتحدة تاريخياً أحد عوامل القوة الرئيسية في البلاد للمستثمرين الأجانب، لذلك، فإن إدخال نظام ضريبي على الشركات، اعتباراً من 1 حزيران / يونيو 2023، دفع الكثيرين للتساؤل عن آثارها وكيف ستؤثر على اقتصاد الإمارات.

كيف سيؤثر إدخال ضريبة الشركات على جاذبية الدولة للمستثمرين الأجانب؟

بينما قد يُنظر إلى إدخال ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة على أنه تقليص لجاذبية الدولة بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب، فمن المهم النظر إلى الصورة الأوسع للحصول على فهم كامل لتأثيراتها.

ويبلغ متوسط معدل ضريبة الدخل القانوني على الشركات في جميع أنحاء العالم، والذي تم قياسه عبر 180 دولة، 23.37 في المائة، و 25.43 في المائة عند ترجيحه حسب الناتج المحلي الإجمالي.

وفي هذا السياق، فإن معدل الإمارات العربية المتحدة البالغ 9 في المائة يجعلها الدولة صاحبة المرتبة الثالثة في معدل ضرائب الشركات في العالم، وواحدة من ثلاث دول أعضاء فقط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من بين 20 دولة ذات أدنى معدل ضرائب على الشركات في العالم.

وهذا يدل على نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في التوفيق بين واجباتها والتزاماتها تجاه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ورغبتها في الاستمرار في جعل الدولة وجهة استثمارية جذابة. وقد نجحت في إيجاد التوازن الدقيق بين احترام التزامها بالحد الأدنى العالمي لمعدل الضريبة الفعال الذي حددته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والحفاظ على اهتمام المستثمرين وثقتهم.

جون هانافين

ويعتبر هذا التوفيق بين الأمرين مناسباً بشكل خاص في وقت تتعرض فيه البلدان لضغوط متزايدة لإصلاح أنظمتها الضريبية ومواءمة نفسها مع المعايير واللوائح العالمية المتغيرة.

ويمكن النظر إلى فرض ضريبة الشركات على أنه علامة على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالاستقرار والنمو الاقتصادي على المدى الطويل، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يبحثون عن بيئة أعمال مستقرة ويمكن التنبؤ بها.

وستتمكن الشركات التي تدخل سوق الإمارات العربية المتحدة الآن من إجراء استثمارات بثقة أكبر وبناء ثقة أكبر مع عملائها وأصحاب المصلحة.

التأثير على الاقتصاد الإماراتي ونموذج أقوى لدعم الاستثمار الأجنبي المباشر

يعتبر إدخال ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة خطوة رئيسية نحو أهداف التنويع في الدولة. وسيسمح إنشاء هذا التدفق الجديد للإيرادات بتقليل اعتمادها على عائدات النفط وتمويل مشاريع أخرى خارج صناعة الطاقة.

ومن شأن زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، مثل شبكات النقل وأنظمة إمدادات المياه والكهرباء وشبكات الاتصالات، مساعدة الحكومة على دعم نمو قطاعات الاقتصاد الأخرى وخلق طلب وفرص جديدة للاستثمار الخارجي.

كما ستوفر إيرادات ضرائب الشركات الأموال اللازمة لمواصلة تطوير المبادرات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وستوفر زيادة الإنفاق على برامج تسريع الأعمال مثل مسرعات دبي للمستقبل و Hub 71 في أبوظبي الموارد الهامة وتدعم الشركات الناشئة والشركات في مراحلها المبكرة التي تحتاجها لمساعدتها على النجاح. إن فرصة هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى رأس المال والإرشاد وفرص التواصل وغيرها من الموارد المهمة ستلعب دوراً حيوياً في دعم نمو منظومة الشركات الناشئة في الإمارات العربية المتحدة ومساعدة رواد الأعمال على النجاح في مشاريعهم.

وستعمل هذه المبادرات في النهاية على تعزيز النمو الاقتصادي للدولة وتحفيز الشركات على اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة كقاعدة لعملياتها. إن الدعم المتاح للشركات الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة يجعل الدولة تنافسية للغاية على الساحة الدولية، وعندما يقترن بالموقع الاستراتيجي للدولة بين الأسواق الرئيسية في الشرق والغرب، فإنه يوفر فرصة كبيرة للشركات لاستكشاف التوسع الدولي والوصول إلى أسواق النمو المربحة.

انعكاسات ضريبة الشركات على التجارة عبر الحدود

إن معدل ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة على الأرباح الخاضعة للضريبة التي تزيد عن 375 ألف درهم إماراتي بنسبة 9 في المائة يجعله أحد أكثر معدلات ضرائب الشركات تنافسية في العالم. ويضمن هذا المعدل المتدني أن تبقى دولة الإمارات العربية المتحدة متوافقة مع المعايير والمتطلبات الدولية مع الاحتفاظ بميزة تنافسية على الأسواق العالمية الأخرى. كما يضمن استمرار الشركات في دولة الإمارات في الاستفادة من شبكة معاهدات الازدواج الضريبي الواسعة في الدولة.

وقد أبرمت دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 100 اتفاقية سارية مع شركاء تجاريين حول العالم. وتمنع هذه المعاهدات إمكانية فرض ضرائب مزدوجة على مصدر الدخل نفسه وتوفر الشفافية بين الدول الأعضاء في ما يتعلق بالضرائب المتعلقة بالتجارة والاستثمار عبر الحدود.

وبالنسبة للمستثمرين المحتملين في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن هذه الاتفاقيات تساعد على تحسين توليد إيراداتهم من خلال توفير الإعفاءات الضريبية. وبالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، فإن هذه الاتفاقيات توفر الوضوح الذي تشتد الحاجة إليه حول مكان وجود التزاماتها الضريبية مع توفير الأمان الذي تتوافق معه تماماً اللوائح الدولية الحالية.

من المهم أيضاً ملاحظة أنه بينما يتم تطبيق ضريبة الشركات على مستوى الدولة، ستواصل حكومة الإمارات العربية المتحدة احترام الحوافز الضريبية للشركات التي يتم توسيعها لتشمل جميع الشركات المسجلة في المناطق الحرة في جميع أنحاء الدولة.

ويمكن لهذه الشركات الحفاظ على إعفاءاتها الضريبية الكاملة بشرط أن تمتثل لجميع المتطلبات التنظيمية وألا تمارس الأعمال التجارية في البر الرئيسي.

أفكار ختامية

في ظل المناخ الحالي من عدم الاستقرار العالمي والتدقيق في التهرب الضريبي، فإن إدخال دولة الإمارات العربية المتحدة ضريبة الشركات والمشاركة في مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويلالأرباح (BEPS) التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هو علامة واضحة على جهود الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي والتجارة و استثمار.

وسيحقق النظام الضريبي الجديد للشركات مزيداً من الشفافية في ما يتعلق بالامتثال الضريبي والمساءلة، كما يوفر للمستثمرين ثقة أكبر في الإطار التنظيمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وستسهل عضوية الإمارات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تبادل المعلومات وأفضل الممارسات حول قضايا مثل الضرائب ومكافحة الفساد وغسيل الأموال وسياسات الاستثمار، وكلها ستمكن من الوصول إلى شبكة أوسع من البلدان والمنظمات الدولية والمساعدة توسيع فرص التجارة والاستثمار.

كما ستوفر ضريبة الشركات الجديدة للحكومة أموالاً متزايدة للاستثمار على نطاق واسع في الخدمات العامة. وتشير الميزانية العامة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تمت الموافقة عليها مؤخراً إلى أنه سيتم توجيه إنفاق كبير نحو البنية التحتية والرعاية الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية، وتوليد فرص استثمارية جديدة مربحة وخلق بيئة اقتصادية أكثر قوة واستقراراً للمستقبل.

وبصورة عامة، تبدو التوقعات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة أكثر إشراقاً نتيجة لهذه الخطوة، التي ستخلق فرصاً جديدة ومثيرة للاستثمار وتؤكد المزايا الاستراتيجية التي توفرها الدولة.