كيف ستستعد كل الشركات في الإمارات لضريبة الشركات المقررة في يونيو القادم

ضريبة الشركات في الإمارات تفرض تحديث ومراقبة أنظمة المحاسبة الحالية وسواء كانت هذه خاضعة لضريبة الشركات المقرر تطبيقها منتصف العام المقبل 2023، أو أنها ليست ضمن الشريحة الخاضعة للضريبة أي دخلها أقل من 375 ألف درهم وعلى كل الشركات الاحتفاظ بسجلات محاسبية مفصلة تظهر المصروفات والإيرادات وصافي الدخل بحسب خبير قانوني.

يشير بن فيليبس ، مساعد ضرائب أول، في بيكر آند ماكنزي و حبيب الملا وشركاه، ردا على استفسار أريبيان بزنس حول ضرورة استعداد كل الشركات في الإمارات، بغض النظر عن قيمة عوائدها وأرباحها، للامتثال لضوابط ضريبة الشركات التي ستدخل حيز التنفيذ في يونيو 2023، بالقول:”سيؤثر إعلان وزارة المالية في 31 يناير 2022 عن إدخال ضريبة اتحادية على الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة على جميع الشركات الإماراتية، حيث تواجه الشركات عدداً من الجوانب الإضافية بما في ذلك تحديث ومراقبة أنظمة التمويل الحالية، ومتطلبات الاحتفاظ بالوثائق، بالإضافة إلى التزام إيداع ودفع على أساس سنوي. وبالنسبة لمعظم الشركات، قد يكون هناك موظفون حاليون أو حتى إدارات ستكون مسؤولة عن تلبية هذه المتطلبات ويمكن التحكم في الضغط الكلي على الأعمال. ومع ذلك، بالنسبة للشركات الصغيرة، فمن المسلم به (عالمياً) أن هذه الأنواع من الشركات يمكن أن تواجه تأثيراً غير متناسب نتيجة فرض دولة الإمارات العربية المتحدة ضريبة الشركات نظراً لكونها تشكل تكلفة أعلى للامتثال الضريبي.

وينشأ هذا الأمر بسبب وجود عدد أقل من الموظفين في الشركات الصغيرة القادرين على التعامل مع عبء العمل الإضافي ، والميزانيات المحدودة لتعيين موظفين إضافيين ليكونوا مسؤولين عن الالتزامات التي سيتم فرضها، والحاجة إلى تنفيذ أنظمة إضافية لضمان الامتثال (الذي لن تكون ضرورية في حالة عدم وجود نظام ضريبي على الشركات).

وفي الوقت الذي ينتظر فيه إصدار القانون الإتحادي لضرائب الشركات، فإن إصدار وثيقة الاستشارة العامة أمام الجمهور من قبل وزارة المالية في أواخر أبريل 2022، قد سلط الضوء على أنه سيكون هناك إعفاء للشركات الصغيرة العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تقليل تكاليف الامتثال على الشركات.

أحد أشكال الإعفاء الذي تم الإعلان عنه حالياً للشركات الصغيرة هو أنه سيُطلب منها فقط دفع ضريبة الشركات عندما تتجاوز أرباحها 375 ألف درهم إماراتي (حوالي 100 ألف دولار أمريكي).

وفي حين أن هذا قد يؤدي إلى توفير نقدي، فإن الشركات الصغيرة ستبحث أيضاً عن امتثال مبسط.

وتم اقتراح ذلك من قبل وزارة المالية الإماراتية، التي أعلنت أن هناك نية لدى نظام ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة لتقديم التزامات مبسطة لإعداد التقارير المالية والضريبية. ويترقب الجميع ماهية هذه التدابير، ومع ذلك ، يمكن توقع أن يكون ذلك في شكل (1) إقرار ضريبي مبسط، بحيث يلزم تقديم معلومات محدودة إلى مصلحة الضرائب، و (2) لا يوجد شرط للأعمال التجارية الصغيرة (المحددة بالرجوع إلى الإيرادات السنوية) لتدقيق بياناتها المالية. قد يكون هناك حد أدنى مفروض إذا كانت إيرادات الكيان لا تتجاوز قيمة معينة، فلا يوجد شرط للتسجيل والإيداع بموجب نظام ضرائب الشركات (على غرار موقف الكيانات المعفاة)، على الرغم من هذا الموقف يبدو غير مرجح بالنظر إلى صياغة وثيقة الاستشارة العامة المطروحة أمام الجمهور.

لذلك، من المتوقع أن تظل الشركات الصغيرة بحاجة إلى إعداد البيانات المالية، مع الاحتفاظ بالوثائق لدعم المركز المالي. ويمكن أن يشمل ذلك الحاجة إلى إنشاء رقابة داخلية وعمليات لدعم الوضع المالي والضريبي. قد يتطلب ذلك دعماً من الشركة لتتمكن من الاحتفاظ بهذه الوثائق، والاستثمار من الشركة لضمان إنشاء العمليات الداخلية وتخصيص الموارد المناسبة للتعامل مع هذه المسؤولية.

أحد الجوانب المهمة التي سيتم تقديمها بالتأكيد مع قانون ضريبة الشركات، هو الحاجة إلى الامتثال لمتطلبات التسعير التحويلي. سينطبق هذا المطلب على جميع الشركات التي تستخدم العديد من الكيانات أو الفروع القانونية، ويمكن أن تنطبق على الأشخاص أيضاً. سيتطلب القانون من الشركات (1) فرض عمليات إعادة شحن لتوفير السلع والخدمات بين الكيانات القانونية و (2) إعداد الوثائق لإثبات امتثال الشركة لمبادئ التسعير التحويلي. ومع ذلك، هناك بعض الإطمئنان للشركات الصغيرة: لن تنطبق متطلبات التوثيق على الشركات التي لا تفي بحدود مالية معينة.

ونظراً لأنه من المتوقع أن تكون متطلبات التسعير التحويلي في الإمارات العربية المتحدة متوافقة مع إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية، فمن المحتمل أن تكون هناك عناصر إضافية يمكن للشركات الصغيرة القيام بها للحد من عبء الامتثال. ومن الأمثلة على ذلك النهج المبسط للخدمات داخل المجموعة، فضلاً عن أفضل الممارسات الفعالة لتحليلات المقارنة الاقتصادية. وفي حين أن تطبيق التسعير التحويلي يعتمد بشكل كبير على الحقائق والظروف الخاصة بكل عمل، لا يزال هناك الكثير الذي يمكن للشركات القيام به للتخلص من أجزاء من عبء الامتثال الكبير المحتمل وتبسيط معاملاتها مع الشركات التابعة.

يذكر أن نظام ضريبة الشركات الذي سيطبق في الإمارات العربية المتحدة سيكون ضمن الأنظمة الأكثر تنافسية دولياً، حيث ستُطبق الضريبة بنسبة أساسية تبلغ 9% ونسبة تبلغ 0% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي لا تتجاوز 375,000 درهم إماراتي لدعم الأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة.

نبذة عن الكاتب: بن فيليبس هو أحد كبار المساعدين لتقديم المشورة بشأن كل من الضرائب الدولية والاندماج وشؤون الاستحواذ. يتمتع بخبرة تتجاوز 10 سنوات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة. وقد قدم المشورة بشأن الأمور في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم خلال هذه الفترة.