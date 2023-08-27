ضرب طالب مسلم في الهند من زملائه بأمر من المعلمة

تعهدت السلطات الهندية باتخاذ إجراءات بعد أن أمرت معلمة مدرسة ابتدائية تلاميذها بالتناوب على صفع زميل مسلم لهم، وأثارت لقطات الحادث غضباً عارماً على الإنترنت.

وتظهر لقطات الحادث الذي وقع الخميس معلمة في مدرسة خاصة في أوتار براديش وهي تأمر الطلاب بصفع الطفل البالغ من العمر سبع سنوات، لأنه أخطأ على ما يبدو في جدول الضرب.

وسُمع صوتها وهي تقول للأطفال بينما يقف الصبي باكياً “لماذا تضربونه بشكل خفيف؟ اضربوه بشدة”. وأضافت “ابدأوا بضربه على الخصر (..) وجهه يتحول إلى اللون الأحمر”.

India may have made it to the moon but millions of Muslims still don't have basic rights as Muslims are lynched in public sight.



In this school the teacher asks Hindu children to slap a Muslim child, even berating them if they don't slap hard enoughpic.twitter.com/ci0YVgDpl2 — muslim daily (@muslimdaily_) August 25, 2023

وأكد مفتش الشرطة ساتيانارايان براجابات أنه تم التحقق من اللقطات، وصرح في مقطع فيديو نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “سيتم اتخاذ إجراءات إدارية ضد المعلمة”.

وفي حين قرر والد الطفل أن يُلحق ابنه بمدرسة أخرى، لكنه رفض رفع دعوى لدى الشرطة في منطقة مظفرناغار حيث وقع الحادث، بحسب بيان منفصل.

وأثارت هذه الحادثة تنديدات واسعة عبر الانترنت، بينما ألقى زعيم المعارضة راهول غاندي باللوم على حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي الذي يتزعمه مودي في إثارة التعصب الديني في البلد الذي تقطنه غالبية من الهندوس.

Altamash's father Irshad gave it in writing to @muzafarnagarpol police that he doesn't want to file a police complaint against the teacher. He decided to remove his kid from this school by taking back the fee which he had paid. While speaking to me, he says, “I didn't want to… https://t.co/VsnMchj7YO pic.twitter.com/wgAaGOEOUf — Mohammed Zubair (@zoo_bear) August 25, 2023

وكتب غاندي في منشور على “اكس”(تويتر سابقاً) “زرع سم التمييز في عقول أطفال أبرياء وتحويل مكان مقدس مثل المدرسة إلى سوق للكراهية”.

وأضاف: “لا يوجد شيء أسوأ يمكن أن يفعله معلم للبلاد” مشيراً إلى أن “هذا هو نفس الوقود الذي نشره حزب بهاراتيا جاناتا والذي أشعل النار في كل أنحاء الهند”.

يحكم حزب بهاراتيا جاناتا ولاية أوتار براديش منذ 2017.. والوزير الأول في الولاية يوغي أديتياناث، متهم بتشجيع أعمال عنف نفذها محليون بحق مسلمي الولاية وإدخال قوانين تمييزية لتهميش هذه الفئة الدينية.

وتقول جماعات حقوقية إن جرائم الكراهية والعنف ضد الأقلية المسلمة الكبيرة في الهند آخذة في الارتفاع منذ تولى رئيس الوزراء القومي الهندوسي ناريندرا مودي منصبه في عام 2014.

ويبلغ عدد سكان الهند 1,4 مليار شخص، بينهم 210 ملايين مسلم.