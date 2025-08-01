ضربة قانونية قوية لـ غوغل بخسارتها استئناف في المحكمة

حققت شركة إيبك جيمز التي تقدم اللعبة الشهيرة فورتنايت، انتصارًا قانونيًا كبيرًا ضد غوغل يسمح لها الآن بإطلاق متجر تطبيقات خاص بها داخل متجر غوغل بلاي Google Play بعد خسارة غوغل قضية استئناف حكم سابق كان يسمح بذلك لكن غوغل أوقفته بقضية اسئناف خسرتها أمس بحسب رويترز . قضت محكمة استئناف أمريكية ضد غوغل ، ورفعت وقفًا مؤقتًا لأمر قضائي دائم يلزم Google بفتح متجر غوغل بلاي أمام متاجر التطبيقات المنافسة مثل متجر إيبيك Epic. يترتب على الحكم أنه يجب على غوغل السماح لمتاجر التطبيقات المنافسة بالعمل داخل غوغل بلاي ، ومنحها حق الوصول إلى تطبيقات متجر غوغل بلاي، والتوقف عن إجبار المطورين على استخدام نظام الفوترة الخاص بـ غوغل بلاي حصريًا. أعلنت إيبيك عن خطط لإضافة لعبة Fortnite ومتجر Epic Games إلى غوغل بلاي في الولايات المتحدة كجزء من هذا التغيير.

وبقرار المحكمة هذا خسرت غوغل استئنافها بشأن تعديل متجر التطبيقات في قضية إيبك جيمز Epic Games. وكانت الأخيرة قد اتهمت غوغل باحتكار كيفية وصول المستهلكين إلى التطبيقات على أجهزة أندرويد ودفع حصة لتنزيل ملحقات الألعاب داخل التطبيقات. وقدّمت مايكروسوفت التماسًا لدعم إيبك جيمز، وكذلك فعلت وزارة العدل الأمريكية ولجنة التجارة الفيدرالية وفشلت غوغل يوم الخميس في إقناع هيئة الاستئناف الأمريكية بإلغاء حكم هيئة المحلفين وأمر المحكمة الفيدرالية الذي يُلزم شركة التكنولوجيا بتجديد متجر تطبيقاتها غوغل بلاي. رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة ومقرها سان فرانسيسكو، في حكم بالإجماع، ادعاءات غوغل بأن قاضي المحاكمة ارتكب أخطاء قانونية في قضية مكافحة الاحتكار التي أفادت بشكل غير عادل شركة إيبك جيمز، صانعة لعبة “فورتنايت”، والتي رفعت الدعوى القضائية في عام 2020.