ضربة قاضية من نتفليكس لمنافسيها بالبث الحي لـ مايك تايسون وجيك بول ونزالات أخرى

تستعد نتفليكس لتوجيه ضربة قاضية لمنافسيها مع تقديم البث الحي الرياضي المباشر لمشتركيها الذين يبلغ عددهم حول العالم قرابة 260 مليونًا وأهم عروضها سيكون مباراة مايك تايسون وجيك بول يليها نزالات المصارعة WWE ، وهو ما سيعكسه إعلان الشركة الخميس عن نتائجها للربع الأول يوم من العام الجاري.

وسبق أن أعلنت نتفليكس عن صفقة مدتها 10 سنوات بقيمة 5 مليارات دولار لنقل نزالات المصارعة WWE بدءًا من يناير 2025، مما يعني أن سوق الترفيه الرياضي – الذي لم يشهد منافسة أكثر سخونة منذ عقدين من الزمن سينال استقطابا كبيرا ويحظى قريبًا بملايين المشاهدين لصالح نتفليكس.

ونقلت تقارير صحفية توقعات محللين استطلعت آرائهم منصة فاكتسيت (FactSet )أرباحًا قدرها 4.51 دولارًا للسهم على إيرادات قدرها 9.27 مليار دولار.

وفي الأسابيع الأخيرة، أكد المحللون من تي دي كوين وجي بي مورجان على صحة التفاؤل على المدى القصير. قام كلاهما برفع الأسعار المستهدفة على نتفليكس ، بناءً على تقديرات أعلى للمشتركين. رفعت شركة TD Cowen سعرها المستهدف إلى 725 دولارًا أمريكيًا من 600 دولار أمريكي، في حين رفعت شركة J. P. Morgan هدفها إلى 650 دولارًا أمريكيًا من 610 دولارات أمريكية.

كان سهم الشركة في ارتفاع حتى الآن هذا العام، حيث ارتفع بنسبة 25٪ ليصل إلى 607.15 دولارًا.