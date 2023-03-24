سامر باطر by سامر باطر

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ضربات جوية أمريكية على مواقع في سوريا بعد مقتل متعاقد أمريكي بطائرة مسيرة

سامر باطر by سامر باطر

نقلت رويترز نبأ تنفيذ الجيش الأمريكي عدة ضربات جوية في سوريا ليل الخميس ردا على مقتل متعاقد أمريكي وإصابة خمسة جنود أمريكية في قصف طائرة مسيرة، ونفذت الضربات ضد مواقع زعم أنها تتبع لجماعات مرتبطة بإيران.

وجاءت الضربات ردا على هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة في شمال شرق سوريا يوم الخميس وحذرت الولايات المتحدة من أنها قد تنفذ المزيد من الضربات.

جنود أمريكيون يقفون بالقرب من شاحنات عسكرية في حقل العمر النفطي في دير الزور بسوريا- رويترز

ونقلت أ ف ب أن القوات الأميركية شنت ضربات جوية في شرق سوريا بعد هجوم بطائرة بلا طيار أسفر عن مقتل أميركيّ وإصابة ستة آخرين حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مساء الخميس.

وقالت الوزارة في بيان إن الهجوم بالطائرة بدون طيار استهدف نحو الساعة 13,38 (10,38 بتوقيت غرينتش) منشأة صيانة في قاعدة قرب الحسكة في شمال شرق سوريا. وأضاف البنتاغون أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تقدّر أن الطائرة بدون طيار “من أصل إيراني”.

وأشار إلى أن القتيل مقاول أميركي، لافتا إلى أن المصابين هم خمسة جنود ومقاول أميركي آخَر. ونقل البيان عن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قوله “أذنتُ لقوات القيادة المركزية الأميركية بشن ضربات جوية دقيقة الليلة في شرق سوريا ضد منشآت تستخدمها مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني”. وأوضح أن “الضربات الجوية جاءت ردا على هجوم اليوم وسلسلة من الهجمات الأخيرة ضد قوات التحالف في سوريا من جانب مجموعات تابعة للحرس الثوري”. وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن اثنين من أفراد الخدمة الذين أصيبوا الخميس عولجوا في الموقع بينما تم على الفور إجلاء الجنود الثلاثة الآخرين والمقاول الأميركي الآخَر إلى العراق. وقال أوستن “كما أوضح الرئيس (جو) بايدن، سنتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا وسنرد دائمًا في الوقت والمكان اللذين نختارهما”. عندما تم الإعلان عن الضربات، كان بايدن قد توجه إلى كندا، حيث من المقرر أن يجتمع مع رئيس الوزراء جاستن ترودو ويلقي كلمة أمام البرلمان.

في آب/أغسطس الماضي، أمر بايدن بضربات انتقامية مماثلة في محافظة دير الزور السورية الغنية بالنفط بعد أن استهدفت طائرات مسيّرة عدة موقعًا لقوات التحالف دون أن تتسبب في أي إصابات. ينتشر مئات من الجنود الأميركيين في سوريا لدعم انفصاليين أكراد مثل قوات سوريا الديموقراطية.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...